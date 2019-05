Coleman Hawkins, l'intemporel et le moderne

Au sommaire aujourd'hui

Coleman Hawkins à la Une

Deux surnoms pour un seul homme. Bean et Hawk. Haricot ou Faucon. Drôle de choix pour ce géant du jazz, qui inventa littéralement le langage du saxophone (ténor) dans le jazz. De ses touts débuts à 18 ans à son flirt avec le bebop Coleman Hawkins ne resta jamais dans les sabots du classicisme, mais grava dans le marbre l’un des classiques des classiques, son Cantique des Cantiques, Body And Soul, en 1939.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Carmen McRae - Milestones of a Jazz Legend

Coleman Hawkins était né à Saint Joseph, Missouri le 21 novembre 1904. Son bâton de pélerin ne serait pas droit, mais recourbé et en cuivre. Avant lui, seuls les trompettes, trombone et clarinettes arrivaient à émerger de l’orchestre. Et s’il ne fut pas le premier jazzman à jouer du saxophone ténor, il en fut, au sein de l’orchestre de Fletcher Henderson, le premier vrai soliste. À partir de ses débuts en 1922, on l’entend s’affiner progressivement, passer maître dans l’art de la ballade et durcir peu à peu le son dans des contextes où on lui faisait confiance. Jusqu’à cet ovni gravé en 1948 en saxophone solo (le premier dans l’histoire du jazz), une sorte d’autoportrait cubiste intitulé Picasso, tout en couleurs cuivrées.

Il ouvrira la voie à plusieurs générations, jusqu’à Sonny Rollins qui le vénère, mais sans dogmatisme, en laissant s’épanouir à distance le phrasé plus en apesanteur de Lester Young avec lequel il adorera se mesurer. Superbe paradoxe, durant ses dernières années, ce pilier du jazz classique (de la trempe des Louis Armstrong, Art Tatum, Benny Goodman ou Earl Hines) sera un compagnons de route du jazz libertaire des sixties. Tout sauf conservateur. Sa participation, en 1962 aux expérimentations de Shelly Manne, l’un des héros de la West Coast, en témoigne : un duo sax-batterie, saisit par l’ivresse de la liberté, où il ne résiste pas à se faire pianiste dans l’introduction !

Alain Gerber eut ces mots définitifs à son propos : « Il fût le mâle dominant, au temps des Grands Prédateurs. Un maître boucher parmi les coupeurs de tête… On a parlé cent fois de ces égorgeurs solitaires qui, aux petites heures du jour, de jam en jam déroulaient leurs ombres sur les escaliers des clubs, demandant partout : « Il n’y aurait pas quelqu’un dans cette turne pour se faire couper la chique ? ».Le Hawk disposait sans l’avoir sollicité d’un service de renseignement fort efficace. On lui indiquait les gorges tendres, les mirliflores qui, ça et là, se poussaient du ramage. Il ne parlait pas beaucoup, mais il assassinait énormément ».

