Claudia Solal & Benoît Delbecq, la maison des songes

Au sommaire aujourd'hui

Claudia Solal & Benoît Delbecq à la Une

Née à l’automne 2013, la collaboration artistique entre Claudia Solal et Benoît Delbecq fut une évidence.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Anouar Brahem samedi 18 janvier à 20h au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence (13). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : Prix David Ostromooukhov

C’est en novembre 2015 que les premiers concerts ont lieu, à l’occasion d’une tournée organisée par l’association The Bridge à Chicago avec le quartet Antichamber Music, autour de poèmes de James Joyce et avec la bassoniste Katie Young et la violoncelliste Tomeka Reid. Ils enregistrent au studio ESS de Chicago le disque “Antichamber Music” (sorti en février 2019).

De retour en France, Claudia Solal et Benoît Delbecq décident de poursuivre en duo, et se retrouvent pour enregistrer des chansons improvisées à partir de textes de Claudia, aux titres évocateurs : No sake tonight, Inner otherness, Burning green, Ultimate embrace… Il naît de cette alchimie singulière un chant cosmique et hors du temps, jouant de toutes les transparences, une musique impétueuse et puissante, profondément intuitive, mouvante, émouvante. Juste avant leur concert à Sons d’Hiver, “Hopetown” sort chez Rogue Art.

Dans ses notes de pochette, Kevin Le Gendre écrit très justement : “Comme tous les artistes contemporains soucieux de ceux qui les ont précédés, Claudia Solal et Benoît Delbecq sont un écho provocateur de cette mémoire. Et plutôt que de comparer leur travail à ces duos légendaires, il vaut mieux le voir comme l’un des maillons d’une chaîne de rencontres imaginaires : pensez à la rencontre d’Abbey Lincoln et Myra Melford, ou à celles de Sidsel Endresen et Mal Waldron, ou Laurie Anderson et Anthony Davis… Ceux-là ont en commun de ne faire aucun compromis et d’être ancrés dans leur temps. Claudia Solal et Benoît Delbecq sont de cette trempe et “Hopetown” invite à entrer dans leur espace”.

Où écouter Claudia Solal & Benoît Delbecq