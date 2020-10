Christophe Panzani, correspondances et transparences

Le nouveau projet du saxophoniste Christophe Panzani, “Correspondances”, paraît chez Out Note. Un hommage à la musique classique française du XXe siècle et au jazz, et à leurs rapports étroits au milieu du siècle.

Toute la musique est écrite pour piano et a été arrangée par Christophe Panzani pour cet ensemble orchestral composé d’un quatuor à cordes (Voce), un quintet à vents (Arte Combo) et un quintet de jazz avec accordéon et guitare.

Au moment où Ravel est en tournée aux États-Unis, présentant sa musique, jouant au piano, il fait sensation, et est en même temps il se trouve très impressionné par la musique qu’il découvre sur place. C’est un des nombreux exemples qui ont témoigné des liens très étroits qui se sont tissés entre les compositeurs français s’inspirant des rythmes et des couleurs du jazz, et des musiciens de jazz à l’écoute des musiques écrites par Debussy, Ravel, Milhaud, Varèse…

C’est l’occasion pour Christophe Panzani de s’inscrire dans cet héritage musical, entre ses études classiques et sa passion dès le plus jeune âge pour le jazz.

C’est aussi une manière de montrer en musique les « correspondances » entre ces deux mondes. Correspondances fortes et nombreuses, qui se révèlent en brouillant les pistes, où l’on ne sait plus qui a écrit quoi, de Satie ou de Panzani, ni qu’est-ce qui est improvisé ou écrit…

Liner notes de Christophe Panzani :

Cet album est pour moi en même temps un essai d’auto définition, mon inscription dans une histoire et ma reconnaissance pour cette histoire avec tout ce qu’elle m’a apporté. Cette histoire est double et de cette dualité vient le titre « Les Correspondances ». À la fois correspondance au sens épistolaire mais aussi pour représenter deux parties qui se ressemblent, s’alimentent et s’influencent mutuellement, tout en se jalousant d’un côté et se respectant de l’autre. La première partie est française, l’autre est américaine, afro-américaine. J’ai grandi et appris la musique en France, avec un parcours classique. Mes oreilles se sont passionnées pour Ravel, Debussy, Milhaud... Pour une raison tellement simple: ils étaient les (très) rares compositeurs à avoir écrit pour le saxophone. Ils n’ont cessé depuis lors de nourrir mon imaginaire sonore. Mais au même moment, (correspondance), mes cadeaux de fin d’année à l’école de musique étaient des disques. Au début des vinyles, puis des cassettes... Nous recevions des disques en rapport avec notre instrument et donc forcément, j’ai eu mes premiers albums de... jazz. Toute mon enfance a été celle de l’étude de la musique classique française et l’écoute de la musique de jazz. Dans les mêmes années j’ai reçu la visite d’une personne très importante pour moi, qui a marqué mon enfance telle une icône : la tante d’Amérique. Elle était issue d’une partie de ma famille italienne qui avait émigré aux USA après la guerre, l’autre étant venue en France. C’est comme si mon destin était de vivre cette double histoire pour parvenir d’une manière ou d’une autre à en retisser tous ces liens. Il était clair que la musique française de la première partie du XXème siècle et le jazz de ces mêmes années avaient énormément à se dire. Cet album est pour moi une façon de rendre hommage aux langages créés des deux côtés de l’Atlantique et à leur manière de communiquer, de s’auto influencer et de s’enrichir. (extrait du communiqué de presse)

Christophe Panzani Quintet :

Christophe Panzani (saxophone ténor)

Vincent Peirani (accordéon)

Pierre Perchaud (guitare)

Bruno Schorp (contrebasse)

Antoine Paganotti (batterie)

Quatuor Voce Sarah Dayan (violon)

Cécile Roubin (violon)

Guillaume Becker (alto)

Lydia Shelley (violoncelle)

Arte Combo Mayu Sato (flûte)

Romy Bishoff (clarinette)

Baptiste Gibier (hautbois)

Frank Sibold (basson)

Cyril Normand (cor)

Christophe Panzani (saxophones et compositions)

Yonathan Avishai (piano)

Tony Paeleman (piano)

Edouard Ferlet (piano)