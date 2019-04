Christian Scott aTunde Adjuah, le rappel des ancêtres

Au sommaire aujourd'hui

Christian Scott aTunde Adjuah à la Une

"Toutes les formes d'expression dans le son sont recevables, comme chaque individu dans le monde peut trouver sa place... C'est le mantra de « Ancestral Recall »."

Christian Scott aTunde Adjuah donne le ton à son nouveau projet - « Ancestral Recall » - avec cette déclaration forte. Dans son ambition d'unifier les voix dans leur diversité et d’effacer les barrières qui les séparent en fonction de l’origine ethnique, de la classe sociale ou de la culture, Adjuah affirme que la musique a presque toujours été diffusée au public avec une priorité donnée à l’harmonie et la mélodie sur le rythme. La distinction des valeurs conduit à des appréhensions hiérarchiques nuisibles et perpétue l'idée que les cultures qui privilégient l'harmonie et la mélodie sont plus nuancées et sophistiquées que celles qui privilégient le rythme. Pour Christian Scott c'est une représentation totalement abusive.

« Ancestral Recall » cherche à mettre à jour les histoires cachées dans le son en affichant les mouvements mélodiques complexes dissimulés dans le rythme, rendant les contextes précédents sans fondement. Adjuah explique : "« Ancestral Recall » a d'abord été conçu comme un projet pour décolonialiser le son, pour remettre en question les idées fausses sur des cultures musicales non classiques et pour codifier une nouvelle tradition folklorique et commencer à créer un ensemble national de rythmes. Des rythmes enracinés dans une synergie entre la musique de la diaspora ouest africaine, celle des indiens autotochtones et celle des Caraïbes. Il est temps de créer un son qui dépasse les récits singuliers de peuples entiers et représente enfin la richesse des récits de l'expérience américaine. Une musique qui montre que toutes les formes d'expression dans le son sont valables, comme tout le monde." L'objectif est de relier les communautés en une seule entité plutôt que de les diviser.