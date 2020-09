Christian Scott aTunde Adjuah, la force de l'évidence

“Axiom”, du trompettiste Christian Scott aTunde Adjuah paraît chez Ropeadope. L’enregistrement d’un des derniers concerts avant le confinement au Blue Note de New York.

“Les axiomes sont essentiellement des postulats sur lesquels repose une déclaration ou proposition qui est considérée comme manifestement vraie... Les axiomes servent de point de départ pour un raisonnement et des arguments supplémentaires. Il est difficile de trouver un corrélatif plus approprié au jazz et au développement musical, particulièrement en concert". (Christian Scott aTunde Adjuah)

Le 10 mars 2020, cela remonte à un peu plus de six mois qui semblent avoir été une éternité. Le chef Christian Scott aTunde Adjuah et son groupe se trouvaient dans un endroit familier dans des circonstances inédites : le célèbre Blue Note de New York, au moment où l'incertitude liée au Covid19 s'était emparée du monde. Le chef, déterminé à maintenir le cap et conscient des risques, a pris la décision de poursuivre et de jouer. Une grande partie de la musique de Christian Scott aTunde Adjuah fait écho à des idées sur la puissance et le courage des esprits individuels et collectifs. Ni lui, ni son septet ne quitteraient les lieux sans transmettre au public le plus de force et d'énergie qu'ils pourraient. Ils ne savaient évidemment pas que ce serait le dernier concert avant longtemps. La capture de ce moment était précieuse ; elle l'est encore plus aujourd'hui au vu des ravages de l'actualité.

“Il y a une différence entre entendre et écouter. L'envie de comprendre fait partie de l'écoute. Lorsque vous écoutez notre groupe, ce que vous entendez, c’est le son de l'écoute" (Christian Scott aTunde Adjuah)

Annoncé par NPR comme marquant le début d'une "nouvelle ère du jazz", Christian Scott aTunde Adjuah poursuit le chemin novateur qu'il a adopté dès 2006 avec son premier album “Rewind”, nominé aux Grammy Awards, quand le magazine JazzTimes le qualifiait ainsi : "l’architecte d'une nouvelle fusion avec un impact commercial" et "le dieu d’un jeune style du jazz". Depuis 2015, Christian Scott aTunde Adjuah a sorti cinq albums chez Ropeadope, tous enregistrés en studio et salués par la critique. “Stretch Music” l'enregistrement inaugural, puis “Ruler Rebel”, “Diaspora” et “The Emancipation Procrastination” - collectivement The Centennial Trilogy -, une série de trois albums commémorant le 100e anniversaire des premiers enregistrements de jazz. Cette trilogie, publiée en 2017 et 2018, est une exploration sonore ancrée dans une évocation des réalités sociales et politiques du monde et de leurs corrélations un siècle plus tôt. Et en 2019, “Ancestral Recall”, son précédent album, mettait en lumière les sons de son histoire ancestrale et son couronnement en tant que Chef et Idi de la nation Xodokan des Black Indians de New Orleans.

“Axiom” est le troisième enregistrement live de Chief Adjuah. Les deux précédents étant “Live at Newport” sorti en 2008 et “Ninety Miles Live at Cubadisco” (avec Stefon Harris et David Sanchez) en 2011. “Axiom” réunit un ensemble qui met en valeur son concept de groupe de “stretch music”. L'enregistrement live fascine par l’utilisation de l'écoute comme vecteur principal de la narration et de l’investissement dans le son, contrastant de manière flagrante avec la sophistication du design sonore de ses albums studio. On retrouve la flûtiste Elena Pinderhughes, le saxophoniste Alex Han, nominé aux Grammy Awards, le pianiste Lawrence Fields, le bassiste Kris Funn, le batteur Corey Fonville et le joueur de djembé Weedie Braimah. (extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)