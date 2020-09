Christian McBride, "je me souviens de Jimmy, Wes et Oliver"

Le Big Band de Christian McBride est de retour avec “For Jimmy, Wes and Oliver” qui paraît chez Mack Avenue/Pias, pour un hommage plein de fougue aux arrangements d’Oliver Nelson pour la réunion de Jimmy Smith et Wes Montgomery.

Christian McBride à la Une

En septembre 1966, l'organiste Jimmy Smith et le guitariste Wes Montgomery se retrouvent dans le célèbre studio de Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs, dans le New Jersey. Pendant trois jours, les deux icônes du jazz ont enregistré le matériel de deux albums désormais classiques : “The Dynamic Duo” (1966) et “Further Adventures of Jimmy and Wes” (1968), avec le soutien des arrangements du grand Oliver Nelson à la tête de son big band.

Ces deux parutions électrisantes allaient s'avérer déterminantes pour un autre duo, sacrément dynamique lui aussi, celui du contrebassiste Christian McBride et de l’organiste Joey DeFrancesco. Adolescents, ils allaient user leurs vinyles de ces rencontres au sommet Smith/Montgomery pendant leurs années de lycée. Ils en resteraient marqués au fer rouge, tout au long d'une amitié et d'une collaboration qui durent depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, le binôme signe un hommage explicite avec “For Jimmy, Wes and Oliver”, le troisième album du Christian McBride Big Band.

“For Jimmy, Wes and Oliver” reprend le format des réunions au sommet originales de Smith et Montgomery, avec un équilibre entre les morceaux en big band et ceux en quartet. Pour compléter le noyau dur du groupe, Christian McBride a fait appel à un autre ami et collaborateur de longue date, Mark Whitfield, pour jouer le rôle de Wes Montgomery, tandis que le batteur habituel du big band, Quincy Phillips, assure l'ancrage de l'ensemble.

"Joey est sans aucun doute mon plus vieil ami dans le domaine de la musique", déclare Christian McBride. "Nous nous sommes rencontrés au collège en jouant dans l'ensemble de jazz de l'école de musique de Settlement. Nous avons enregistré quelques trucs ici et là au fil des ans, mais nous n'avons jamais enregistré un album entier ensemble jusqu'à présent. Il semblait logique de commencer par une madeleine, avec les deux albums que nous écoutions énormément quand nous étions gamins".

Le ton de la célébration est donné avec le classique Night Train. Cet air familier, où on entend presque le bruit des rails, faisait partie du “Dynamic Duo”, mais au-delà, il a été un classique dans les tablettes des nombreux chefs d'orchestre qui ont influencé Christian McBride et Joey DeFrancesco,à commencer par Duke Ellington et James Brown.

La Road Song de Wes Montgomery est apparue à l'origine sur “Further Adventures”, et permet ici à Whitfield et DeFrancesco de se montrer en solos captivants et exploratoires, chacun se croisant brillamment avec l'autre dans une sorte d’alchimie. Milestones est tiré du même album, et permet une fois de plus au groupe de faire un clin d’œil collectif non seulement aux signataires de l'album, mais aussi à un autre géant qui a joué un rôle clé dans leur vie musicale : Miles Davis, celui qui a recruté Joey DeFrancesco dès sa sortie du lycée.

Le spiritual Down By the Riverside, qui ouvrait “The Dynamic Duo”, est repris à un rythme effréné par le groupe, ce qui donne à la chanson un parfum encore plus sauvage que la version de Smith/Montgomery. Les deux derniers morceaux sont des originaux : Whitfield a contribué à Medgar Evers' Blues, un hommage au militant des droits civiques assassiné, enregistré à l'origine sur son premier album, “The Marksman”, en 1990. Et Pie Blues, qui clôt l'album sur une note soul, down et dirty, est construit sur un groove que Christian McBride et Joey DeFrancesco ont imaginé alors qu'ils étaient encore au lycée ensemble à la High School for Creative And Performing Arts (CAPA) de Philadelphie, aux côtés de camarades de classe comme Kurt Rosenwinkel et des membres de Boyz II Men and The Roots.

"Il n'y a pas vraiment de mélodie, juste un groove", explique Christian McBride. Quant au mot "Pie", nous ne savons pas exactement d'où il vient. Nous assumons avoir été juste un peu idiots. Je sais qu'on mangeait beaucoup de tartes à l'époque !"

Le Christian McBride Big Band, composé de 17 musiciens, est devenu l'un des grands ensembles les plus brillants de la scène du jazz moderne depuis ses débuts en 2011 au sein du Mack Avenue Music Group, “The Good Feeling”. Cet album et son successeur, “Bringin' It” (2017), ont tous deux remporté les Grammy Awards dans la catégorie du meilleur grand ensemble de jazz. Le groupe est resté remarquablement constant tout au long de cette histoire, ce qui témoigne de la qualité de son travail.

Le CMBB présente aussi bien des vétérans renommés que des étoiles montantes, dont la plupart sont des leaders à part entière : les trompettistes Frank Greene, Freddie Hendrix, Brandon Lee, Nabate Isles et Anthony Hervey ; les trombonistes Michael Dease, Steve Davis, James Burton et Douglas Purviance ; et les saxophonistes Steve Wilson, Todd Bashore, Ron Blake, Dan Pratt et Carl Maraghi.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)