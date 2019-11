Chick Corea, récidive pour une trilogie

Au sommaire aujourd'hui

Chick Corea à la Une

« Dans chaque groupe avec lequel je travaille, le facteur de plaisir est le critère numéro un, explique Corea. Ce trio est un plaisir incroyable. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dicter, mais si c'est avec de l'expérience, la musique coule à flots. Avec Christian et Brian, nous nous amusons beaucoup sur la route. ».

La sortie en 2013, de “Trilogy”, fut acclamée par tous et le trio récolta deux Grammy Awards (Meilleur album instrumental jazz et Meilleur solo improvisé pour ‘Fingerprints’).

Le premier volume composé de trois CD a laissé les fans du monde entier en manque. Ainsi, lorsque les musiciens se sont réunis pour une nouvelle tournée, les concerts ont été enregistrés et sont maintenant rassemblés dans cette suite tant attendue, “Trilogy 2”.

Chaque membre de ce trio est un géant dans le monde du jazz et au-delà, mais l’alchimie qu'ils partagent fait de leur collaboration un contexte vraiment spécial. Avant même de former une unité autonome, les trois musiciens avaient déjà tourné autour du Five Peace Band de Chick Corea, un ensemble électrisant co-fondé John McLaughlin et mettant en vedette le saxophoniste Kenny Garrett. Le trio associe une musicalité de haut vol à une belle camaraderie, créant une musique aussi grisante qu’artistiquement fraîche.

“Trilogy 2” est le reflet de cette sensation, avec des extraits choisis par Chick Corea lors de la récente tournée mondiale du trio. Le double albums reflète l’ambiance d’un programme de concerts, à la fois dans le flux de la musique et dans l’enregistrement éclairant de Bernie Kirsh, ingénieur du son de longue date de Corea. Le matériau englobe toute une gamme d’inspirations, allant des standards américains du Great American Songbook aux classiques du jazz, en passant par le catalogue de Corea ainsi que par celui de certains de ses collaborateurs les plus renommés, notamment Miles Davis et Joe Henderson.

Chick Corea compare l'expérience de jouer en direct avec ce trio à «se promener dans la rue et avoir une conversation informelle. Nous avons un répertoire assez étendu de chansons, et à cause de la souplesse du trio, chaque chanson devient nouvelle à chaque fois que nous nous en approchons ».

