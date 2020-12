Chet Baker, sa romance est un film

"My Romance with Chet" : le court métrage de Bertrand Fèvre sort dans un format collector aux éditions Jazz & Cie : livre + vinyle + DVD. Pour revivre la magie du temps suspendu.

Au sommaire aujourd'hui

Chet Baker à la Une

En 1987, le réalisateur et photographe Bertrand Fèvre filme Chet Baker dans un studio parisien en train de jouer et de chanter I’m A Fool To Want You.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : les 5 albums Blue Note préférés de Manfred Eicher

Jazz Agenda article Jazz Agenda Fantôme

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Christofer Bjurström - Écume de mai

Début 1987, Bertrand Fèvre rencontre Chet Baker à Paris, lors d’un de ses derniers passages dans la capitale. Le trompettiste et chanteur mourra quelques mois plus tard à Amsterdam. Parvenant à établir une relation de confiance avec lui, il le convainc d’enregistrer le standard I’m A Fool To Want You et de se laisser filmer dans un studio parisien avec trois partenaires de haut vol. Ce sera le 25 novembre 1987 et les trois musiciens sont le pianiste Alain Jean-Marie, le contrebassiste Riccardo Del Fra et le batteur George Brown.Chet’s Romance, le court métrage qui en résulte, dépasse toutes les espérances de ses protagonistes et obtient de nombreux prix dont le César du court métrage documentaire en 1989.

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Chet Baker en 1979 à Hambourg (1/2)

Agrémenté d’un DVD et d’un vinyle, ce livre raconte par le menu, en mots et en photos, l’histoire de cette session hors du temps qui obtiendra en 1989 le César du court métrage documentaire. Un magnifique objet multimédia qui célèbre un artiste culte, poète du jazz devenu icône de la culture populaire.

à lire aussi article Jazz au Trésor : Chet Baker - Italian Movies

Livre de 128 pages avec des photos rares et inédites, contenant un disque vinyle inédit avec les 7mn de I’m A Fool To Want You au recto et un entretien de même longueur avec Chet Baker au verso. Le DVD inclus présente deux films de Bertrand Fèvre : Chet’s Romance (9’16” en noir et blanc) et Chet by Claxton (26’ en couleurs). Diffusion exclusive fnac.com.

(extrait du communiqué de presse)