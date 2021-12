Chet Baker : le making of de "Chet Baker Sings"

“Chet Baker Sings” : une icône, un chef d’œuvre, une histoire.

“Chet Baker Sings” est le best seller et l’album le plus vénéré de la carrière du trompettiste Chet Baker. Dans ce livre accompagné du CD, le célèbre écrivain du Penguin Guide to Jazz et de la BBC, Brian Morton, explore les circonstances de sa création.

Ce livre de 80 pages contient également un essai spécialement écrit par le bassiste Riccardo Del Fra (contrebassiste de Chet Baker durant les années 80) sur ses expériences de jeu avec l’emblématique trompettiste. Le livre est entièrement illustré de photos classiques, rares et inédites réalisées par d’importants photographes de jazz tels que William Claxton, Jean-Pierre Leloir et Bob Willoughby, entre autres. L’ouvrage contient également le CD Chet Baker Sings dans son intégralité, avec 6 titres en bonus.

Brian Morton rappelle que “c’est en février 1954 que Chet Baker a enregistré cet album vocal. Ce fut, instantanément, chose étrange et embarrassante, une œuvre détestée par la critique (et par de nombreux musiciens, y compris certains de ceux qui étaient directement impliqués) mais adorée par le public. “Chet Baker Sings” a été son album le plus réussi. Il a été réédité plus de cinquante fois, dans presque tous les pays. C’est l’un de ces disques, avec “Kind of Blue”, “Time Out”, “Lady Sings the Blues”, peut-être quelques autres, que chaque fan de jazz aura sur ses étagères. Plus important encore, c’est un album chéri par de nombreuses personnes qui n’écoutent pas de jazz ou pas beaucoup. Et c’est là que réside le hic”.