Cheick Tidiane Seck pour l'amour de Randy Weston

« Pendant tout l’enregistrement de l’album, je repensais au rire de Randy. Ce disque, c’est moi qui me projette vers son langage, vers son oeuvre. » Cheick Tidiane Seck.

En littérature, on dit souvent qu’il ne faut pas confondre l’auteur et l’oeuvre. On peut être un écrivain humaniste et un triste sire, on peut être un poète réactionnaire et un chic type. Eh bien, en musique, surtout dans le jazz et les musiques improvisées, ce n’est pas tout à fait la même donne, tant le musicien ressemble à sa musique et vice-versa. Et rarement être humain n’a autant concordé avec ses créations que Cheick Tidiane Seck. L’homme est ce qu’on appelle une crème : dans le sens où c’est un pianiste profondément généreux, mais aussi parce que sa musique a quelque chose du baume réparateur. Longtemps sideman de l’ombre, pilier sur lequel les stars – de Jimmy Cliff à Santana – se reposaient, le Malien a pris le devant de la scène grâce à “Sarala”, le disque qu’il a coréalisé avec le pianiste Hank Jones en 1995.

Ce chef-d’oeuvre au carrefour du jazz et des musiques africaines a profondément chamboulé la vie de Cheikh Tidiane Seick, tout comme celle de milliers de mélomanes. À tel point que quand Antoine Rajon lui a proposé de participer à la série inaugurale de son label Komos par un hommage à Randy Weston, le pianiste malien a presque hésité pour une seule et unique raison : il se sentait gêné de ne pas d’abord célébrer la mémoire de Hank Jones. Et puis, il s’est dit qu’au contraire ça pouvait lancer le mouvement de tous les tributs qu’il rêvait de payer à ses pairs-frères, lui qui aspire aussi à faire un tribute à son autre illustre ami, Joe Zawinul.

Avec Randy Weston, ce pionnier des mélanges entre le jazz et les musiques Gnawa, Cheick Tidiane Seck aurait rêvé de faire une sorte de « Sarala II ». « Quand il m’a invité pour ses 90 ans à Jazz à Vienne [en 2016], on n’avait rien préparé, on a joué spontanément, comme ça ! Et à la fin de la soirée, il m’avait passé une clé USB avec plein de musiques. Il y avait notamment un de ses morceaux qui s’appelle Timbuktu et qui ne fait que 2 minutes. Randy était un fan de cette ville à un point que vous ne pouvez imaginer ». Malheureusement la disparition de l’immense pianiste américain le 1er septembre 2018 a mis fin à ce beau fantasme. « À sa mort, j’ai ressenti le besoin de réécouter tous ses albums ». Et là le fameux Timbuktu lui est revenu aux oreilles. « Et j’ai eu envie d’en faire quelque chose de plus « large » ». Résultat ? Une fascinante version de plus de 9 minutes de ce fameux morceau où il invite le rappeur Abd Al Malik (« j’aime l’élégance de ses textes ») et le ténor de son ami Manu Dibango (« un guide : il a été une fenêtre de la culture africaine ouverte sur l’Europe »).

À l’image des mots qui ouvrent Tanjah au début du disque (« Ici nous allons rendre hommage au digne fils de l’Afrique, Monsieur Randy Weston »), celui qu’Hamiet Bluiett surnommait « le gourou du groove » implique tous les membres de son groupe : le batteur Marque Gilmore (« c’est comme mon petit frère, il me suit partout ! »), le bassiste Mohamed Hafsi et le percussionniste Adama Dembele. Mais aussi un petit nouveau qu’il a découvert au festival Jazz à Ouaga, le saxophoniste ivoirien Yizih Yode (« ce jour-là, je lui ai dit : toi, tu vas jouer avec moi ! »).

En six morceaux de Randy Weston (dont deux versions opposées du sommet Ganawa (Blue Moses)), plus une composition (Mr. Randy en clôture avec le Moog que lui a offert son ami Damon Albarn), le pianiste malien adresse une véritable prière afro-jazz à son aîné américain. (Mathieu Durand - extrait du communiqué de presse)

Cheick Tidiane Seck (piano, Rhodes, orgue Hammond, synthétiseur Moog)

Yizih Yode (saxophone ténor)

Mohamed Hafsi (contrebasse)

Marque Gilmore (batterie)

Adama Dembele (percussions)

Manu Dibango (saxophone ténor sur Timbuktu et African Cookbook )

Abd Al Malik (voix sur Timbuktu) Ali Wage (flûte sur Timbuktu) Majid Bekkas (guembri sur Ganawa (Blue Moses), Piano version)