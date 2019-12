Charlie Porter, une nation d'immigrants

Au sommaire aujourd'hui

Charlie Porter à la Une

Sur des compositions originales constituant une Suite, le trompettiste qui mène une double carrière classique et jazz a rassemblé un brillant quintet pour célébrer la riche histoire de l'immigration aux États-Unis.

À une époque où la politique est devenue un sujet clivant, Charlie Porter a senti la nécessité de mettre en lumière le pouvoir unificateur du mot " immigrant ", convaincu que la dimension artistique peut contribuer positivement au débat. Charlie Porter, le saxophoniste Nick Biello, le pianiste Oscar Perez, le bassiste David Wong et le batteur Kenneth Salters présentent douze compositions originales organisées en deux parties, "Leaving Home" et "New Beginnings".

Le quintet enflammé embrasse de nombreuses influences, notamment des éléments de l'héritage libanais, grec et italien de Charlie Porter lui-même, tout en s’inscrivant pleinement dans l'essence et le langage du jazz. De celui qui fut élève de Wynton Marsalis à la Juilliard School, la Jazz Society of Oregon écrit qu’il est "...un instrumentiste incroyablement compétent, avec un style fluide et expressif qui ressemble à une touche de fraîcheur dans l'establishment hard-bop”.

