Charles Lloyd & The Marvels, la poésie tonale

Le saxophoniste Charles Lloyd et son groupe The Marvels nous reviennent avec l’album “Tone Poem”, sorti le 12 mars chez Blue Note. Un partenariat France Musique.

Au sommaire aujourd'hui

Charles Lloyd à la Une

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

« Vous avez besoin de votre élixir, et cet élixir se trouve dans le son et la tonalité. Lorsque vous vous retrouvez aux pieds de l’Univers, il vous bénira et prendra soin de vous à chaque fois. Nous n’avons pas besoin de politiciens, nous avons besoin de sages. Beaucoup tendent la main pour obtenir quelque chose. Moi, je préfère remplir mon cœur, comme ça je n’ai rien à désirer de plus. Je vis dans le respect, ivre de musique. »

Un partenariat France Musique événement [SORTIE CD] Tone Poem - Charles Lloyd & The Marvels

Jazz Culture article Jazz Culture : Grammy Awards 2021

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Samuel Strouk - Nouveaux Mondes

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Fred Hersch - The Year That Was

L’édition vinyle de l’album sera la première sortie en tant que nouveauté sur la mythique série de vinyles audiophilesTone Poet. Tone Poet a été produit par Joe Harley, masterisé par Kevin Gray, gravé à Record Technology, Inc. (RTI) dans une pochette deluxe vintage Stoughton Printing. Pour l’anecdote, Charles Lloyd a été le premier à surnommer Harley le « Tone Poet » (poète du son). Il est également disponible en CD et en numérique.

The Marvels a été formé par Charles Lloyd lui-même avec Bill Frisell à la guitare, Greg Leisz à la pedal steel guitar, Reuben Rogers à la basse et Eric Harland à la batterie. Ils nous avaient donné en 2016 l’album “I Long To See You”. Ils se sont retrouvés en 2018 pour “Vanished Gardens”, où Lucinda Williams avait apporté sa contribution à la moitié de l’album. Avec “Tone Poem”, son sixième album depuis qu’il est revenu au label Blue Note en 2015, Charles Lloyd présente pour la première fois The Marvels sans accompagnement vocal à l’occasion de ce recueil de neuf pièces proposant à la fois ses propres compositions originales et des reprises d’Ornette Coleman, Thelonious Monk, Leonard Cohen, Gabor Szabo et Bola de Nieve.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Charles Lloyd, le concert du 80ème anniversaire

Le son unique de The Marvels est tiré de multiples influences de la musique américaine – jazz, blues, americana, country et rock – pour offrir une musique hybride palpitante et énergique qui raconte l’histoire d’un visionnaire qui ne voit aucune ligne de démarcation dans son art : « Ce ne serait pas juste par rapport à la tradition dans laquelle je m’inscris », explique Charles Lloyd.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Charles Lloyd au premier jour de Montreux

Sur Ramblin’, et tout au long de l’album, on peut entendre des musiciens impliqués, tous alimentés par le rayonnement solaire qu’est le saxophone de Charles Lloyd : « Certaines des notes et des cris qu’on entend sortir de mon instrument aujourd’hui, je ne les avais pas quand j’étais plus jeune. Ils disent quelque chose. Et au final, je joue une musique qui sert une cause plus grande. Il y a beaucoup de personnes très sensées et sensibles sur Terre, mais on ne les écoute pas assez. Être ivre de musique sans être toxique ou dangereux pour le monde est une contribution qui vaut la peine, et il est urgent de le jouer. »

(extrait du communiqué de presse)