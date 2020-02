Charles Lloyd, le concert du 80ème anniversaire

La légende du jazz Charles Lloyd nous invite à la fête de son 80ème anniversaire : “8 : Kindred Spirits, Live From the Lobero”, chez Blue Note.

Au sommaire aujourd'hui

Charles Lloyd à la Une

"Aujourd'hui, j'apporte avec moi tout ce que j'ai déjà joué, mais je le fais avec un esprit de débutant. De cette façon, je profite à la fois de l'expérience et de l'envie de faire de nouvelles découvertes. Certaines nuits, je suis béni et les divinités me rendent visite. On ne peut pas apporter tout ce qu'on connaît en même temps, car c'est l'erreur de la jeunesse. Il faut choisir les bonnes notes, mais je constate que même maintenant je trouve de nouvelles notes qui m’étaient inconnues".

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sarah Vaughan - Four Classic Albums

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Renaud Garcia-Fons samedi 29 février à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 1 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de samedi 29 février à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 1 pour les 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Marion Rampal vendredi 28 février à 20h30 à l'Eglise Anglicane à Hyères (83) en partenariat avec Jazz à Porquerolles. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 1 pour les 3 premiers mails.

Le légendaire saxophoniste, compositeur et mystique du jazz Charles Lloyd a célébré son 80e anniversaire le 15 mars 2018 au Lobero Theatre dans sa ville, Santa Barbara, avec un groupe d'amis musiciens, le guitariste Julian Lage, le pianiste Gerald Clayton, le bassiste Reuben Rogers et le batteur Eric Harland, et des invités spéciaux, l'organiste Booker T. Jones et le bassiste (et président de Blue Note) Don Was, qui s'est joint à l'ensemble à l’entracte.

“8 : Kindred Spirits (Live from The Lobero)”, qui sort sur Blue Note, documente à la fois les images et les sons de ce concert extraordinaire, et se présente dans un coffret de luxe en édition limitée qui comprend 3-LP, 2-CD, et un DVD de l’intégralité du concert, ainsi qu'un livre à couverture rigide de 96 pages et 2 tirages photos qui commémore les 8 premières décennies du remarquable parcours de Charles Lloyd. L'album sera également disponible en version standard LP/DVD, CD/DVD et dans une version numérique qui comprendra le premier set du concert.

Une vidéo de la sublime interprétation du Requiem par le quintette, tirée du DVD, est parue :

Le Lobero Theatre, vieux de 150 ans, est situé dans le centre-ville de Santa Barbara. Charles Lloyd y a joué plus souvent que dans tout autre lieu, et plus souvent que tout autre artiste. Le fait que Marian Anderson y a chanté le 14 février 1940 en fait un lieu sacré pour lui. Dans le film du concert, vous pouvez le voir se trémousser de plaisir sous sa casquette en tricot indigo, ses cheveux blancs bouclés et sa longue barbichette. Il rayonne en se tournant vers ses voisins, joint les paumes de ses mains et les tire contre son pull noir et son saxophone ténor doré dans la salutation bouddhiste traditionnelle.

à réécouter émission Les légendes du jazz Charles Lloyd à Paris en 1982 (1/2)

Un anniversaire est une porte entre le passé et l'avenir, et ce concert reflète cette vérité. Le pianiste Gerald Clayton, 34 ans, qui se produit régulièrement avec Lloyd, et le guitariste Julian Lage, 31 ans, qui s'était produit avec lui à l'âge de 12 ans, représentent l'avenir. Le passé est personnifié par l'organiste BookerT. Jones, 74 ans, originaire de Memphis comme Lloyd, et qui n'avait encore jamais joué avec lui. Il s'agissait d'une formation unique en son genre pour un rituel unique en son genre.

à réécouter émission Open jazz Charles Lloyd au premier jour de Montreux

* * *

Charles Lloyd est un NEA Jazz Master et a récemment reçu la prestigieuse distinction française de l'Ordre Chevalier des Arts et des Lettres, qui lui a été remise à Nevers lors de sa tournée européenne de novembre 2019. Lloyd a signé avec Blue Note en 2015 et a depuis sorti quatre albums exceptionnels : “Wild Man Dance” (2015), une suite composée pour un groupe unique composé du pianiste Gerald Clayton, du bassiste Joe Sanders, du batteur Gerald Cleaver, du virtuose grec de la lyre Sokratis Sinopoulos et du maestro hongrois du cimbalom Miklós Lukács ; “I Long to See You” (2016), avec The Marvels comprenant le guitariste Bill Frisell, le guitariste de pedal steel Greg Leisz, le bassiste Reugen Rogers et le batteur Eric Harland ; “Passin' Thru” (2017), un enregistrement live qui a marqué le 10e anniversaire du New Quartet avec le pianiste Jason Moran, Reuben Rogers et Eric Harland ; “Vanished Gardens” (2018), une collaboration étonnante avec la chanteuse Lucinda Williams et The Marvels qui ont tissé ensemble plusieurs fils de la musique américaine (jazz, blues, americana, country et rock).