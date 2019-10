Charles Lloyd au premier jour de Montreux

Au sommaire aujourd'hui

Charles Lloyd à la une

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh.

Cliquez sur : contactez-nous et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLÈTE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Charles Lloyd commence le saxophone à neuf ans puis prend des leçons de piano avec Phineas Newborn. Il était ami avec le trompettiste Booker Little. Lloyd travaille ensuite avec des groupes de blues comme celui de B.B.King, Howlin' Wolf, Bobby « Blue » Bland entre autres.

Charles Lloyd déménage à Los Angeles en 1956 pour préparer un Bachelor of Music à l'Université de Californie du Sud. Au cours de cette période, il joue dans le big-band du compositeur et trompettiste Gerald Wilson. De 1960 à 1963 il joue dans l'orchestre du batteur Chico Hamilton et devient son directeur musical, et son influence en tant que compositeur conduit le groupe à rejoindre le mouvement West Coast. Le principal partenaire de Charles Lloyd au sein du groupe est le guitariste Gábor Szabó.

En 1964, Charles Lloyd quitte le groupe de Chico Hamilton pour jouer aux côtés du saxophoniste Cannonball Adderley. Il va enregistrer deux albums en tant que leader chez Columbia Records, accompagné des jeunes musiciens Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams.

De 1966 à 1968, Charles Lloyd dirige un quartet avec le pianiste Keith Jarrett, le bassiste Cecil McBee (remplacé à mi-parcours par Ron McClure) et le batteur Jack DeJohnette, et il signe un contrat avec le producteur George Avakian pour le label Atlantic Records. Leur musique est une fusion entre post-bop, free et soul jazz, qui obtient une reconnaissance rapide auprès des amateurs de jazz et des critiques, et même chez les amateurs de rock en devenant le premier groupe de jazz invité à jouer au Fillmore de San Francisco.

De cette formation sera enregistrée une série albums best-sellers en leur temps. L’inédit qui paraît le 1er novembre, “Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 46 / Charles Lloyd Quartet, Montreux Jazz Festival 1967”, manifeste la naissance du prestigieux Montreux Jazz Festival en 1967 et révèle un quartet en très grande forme. Le label TCB (distribution Bertus France) présente cet enregistrement accompagné d’un très luxueux livret de 32 pages avec notes en français et en anglais.

Le livret fourni en pièce attaché contient de précieux témoignages sur cette performance restituées par Yvan Ischer (invité d’Open Jazz), Ron McClure, René Langel, et Pierre Grandjean.

Charles Lloyd sera également en concert en France à l’occasion du D’Jazz Festival de Nevers le 9 novembre 2019

En juin 2018, sur France Musique, Alex Dutilh avait consacré 10 Open Jazz à un Grand Portrait de Charles Lloyd, interviewé dans nos studios.