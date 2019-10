Céline Bonacina, vol au dessus d'un nid de saxophones

Au sommaire aujourd'hui

Céline Bonacina à la Une

“Cet album présente mes nouvelles compositions ainsi que celles de Chris Jennings. D’influences multiples, leur point de rencontre est le voyage. On y retrouve l’évocation de paysages et de souvenirs, de lieux où nous avons séjourné, de moments forts de nos vies respectives ; l’expression sonore de sentiments et d’émotions, et sans doute la symbolique d’une quête plus vaste”

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Mary Lou Williams - Free Spirits

3 invitations pour 2 à gagner pour le concret de Louis Sclavis samedi 19 octobre à 21h au théâtre de Fontblanche à Vitrolles (13) avec Charlie Free. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

La saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée depuis bientôt une dizaine d’année et avec quatre albums à son actif, comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent une musique en perpétuel mouvement.

à réécouter émission Jazz Club Céline Bonacina Crystal Quartet au Petit Journal Montparnasse

Après une étape précédente vers un jazz plus acoustique marqué par la complicité avec le pianiste britannique Gwilym Simcock et le contrebassiste Chris Jennings, Céline Bonacina présente dans “Fly Fly”, une forme de synthèse, mais avec des couleurs nouvelles. Si l’on retrouve la contrebasse lyrique de Chris Jennings, auteur de plusieurs compositions du disque, on découvre la nouvelle collaboration avec le percussionniste, batteur et chanteur Jean-Luc Di Fraya. Il en ressort une plus grande place donnée aux voix, et une touche de musiques du monde.

à réécouter émission Open jazz Céline Bonacina, débouche le flacon de cristal

La présence du guitariste Pierre Durand, invité sur quelques titres, apporte une touche coloriste et brillante. Le mixage a été réalisé par le guitariste Nguyên Lê.

(extrait du communiqué de presse)

Programmation musicale

Céline Bonacina « Fly Fly »

Still Running (Céline Bonacina)

Cristal 289

Céline Bonacina « Fly Fly »

Du Haut de là (Céline Bonacina)

Cristal 289

Céline Bonacina « Fly Fly »

An Angel's Whisper (Céline Bonacina)

Cristal 289

Kneebody « Chapters »

Chapters (Shane Endsley)

Edition 1137

Fredrik Nordström « Svensk Standard »

A + B (Jan Johansson)

El Dingo 10

Mary Lou Williams « Free Spirits »

Blues for Timme (Mary Lou Williams)

SteepleChase 31043

Louis Sclavis « Characters on a Wall »

Darwich dans la ville (Louis Sclavis)

ECM 2645

Greta Matassa « Portrait »

The Beat of My Heart (John Francis Burke, Harold Spina)

Origin 82782

Anita O'Day « All The Sad Young Men »

I Want to Sing a Song (Gary McFarland, Margo Guryan)

Verve 517 065-2

Roberto Fonseca « Yesun »

Vivo (Roberto Fonseca)

Wagram