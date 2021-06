Cedric Burnside, la relève du blues profond

“I Be Trying” de Cedric Burnside est une déclaration d’intention d’un artiste acclamé par la critique qui a fièrement porté l’étendard du blues rural du Mississippi à travers le monde. Parution le 25 juin chez Single Lock/Modulor.

Au sommaire aujourd'hui

Cedric Burnside à la Une

“I Be Trying” est le nom du nouvel album de Cedric Burnside, deux fois nominé aux Grammy Awards (dont une nomination pour son album précédent, “Benton County Relic”), mais c’est aussi une mission à l’heure où nous avons découvert ce que « blues » voulait vraiment dire.

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 21 au 27 juin 2021)

Jazz Culture article Jazz Culture : Monsieur Mâlâ - Balthazar Naturel

L’album a été enregistré en trois jours au Royal Studios à Memphis, le home studio d’Al Green dans les années 60 et 70. A travers les treize morceaux, Cedric Burnside dévoile sa vérité, meurtrie mais libre, à l’aide de sa guitare et de sa batterie. Un son né dans son âme, mais développé sur la route. Peu importe ses voyages, son style rageux ne peut venir que d’un endroit… “I Be Trying” est le son du Mississippi moderne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L’album est produit par Boo Mitchell ("Uptown Funk"), pionnier de la seconde génération de la Memphis Soul. On retrouve également des invités comme Luther Dickinson (North Mississippi Allstars) et Zac Cockrell (Brittany Howard). Sur “I Be Trying” Cedric Burnside déploie le son qu’il a appris auprès de son grand-père R.L. Burnside, en le réinterprétant avec un son afro-américain moderne qui élargit son paysage sonore tout en respectant et honorant ses racines.

(extrait du communiqué de presse)