Cecilie Strange, la ténor de Copenhague

"Blikan", un mot islandais dérivé du vieux saxon, signifie "briller" ou "apparaître". Et comme son titre le suggère, "Blikan" de la saxophoniste danoise Cecilie Strange qui paraît chez April, a vu le jour de façon presque magique.

Cecilie Strange à la Une

Enregistrée au studio Village de Copenhague les 10 et 11 juin 2019, cette session de deux jours était une première pour Cecilie Strange avec les trois artistes qu'elle savait intuitivement être l'ensemble idéal pour manifester sa vision : le pianiste Peter Rosendal, le bassiste Thommy Andersson et le batteur Jacob Høyer. Leur collaboration a été si fructueuse qu'elle a donné naissance non pas à un, mais à deux albums !

Cecilie Strange a grandi dans un environnement musical et a commencé à jouer du saxophone dès l'âge de 12 ans. Elle a étudié la musique à Odense avec le saxophoniste Hans Ulrik et à New York avec Chris Cheek. Le son profond et chargé d’émotion de son ténor lui a très vite valu une reconnaissance internationale. Son troisième album en leader, "Blikan", paraît chez April.

Avec la guitariste Anna Roemer, Cecilie Strange forme également le duo de jazz électro ambient Kaleiido. Elle a également collaboré avec des musiciens tels que Mikkel Hess, Kasper Tranberg, Anders "AC" Christensen et Stine Steendorph. En outre, Cecilie Strange a également joué dans divers ensembles de jazz et de musiques traditionnelles et même dans un groupe pop.

Après “Blue", sorti sur April Records en mai 2020, “Blikan" nous offre aujourd’hui la seconde partie de la session. Tous deux confirment le statut de Cecilie Strange comme nouvelle voix passionnante de la dynamique scène jazz de Copenhague, à la fois comme saxophoniste profondément intuitive et comme compositrice visionnaire. Très attentive aux paysages naturels de son Danemark natal et des pays du Grand Nord qui l'entourent, Cecilie Strange peint des esquisses sonores de la Scandinavie avec une palette de couleurs mélancoliques qui rayonnent paradoxalement d'espoir et de lumière.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)