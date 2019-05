Cécile McLorin Salvant, dix années-lumière

Au sommaire aujourd'hui

Cécile McLorin Salvant invitée de Alex Dutilh dans le cadre de la journée qui lui est consacrée sur France Musique.

« …côté naturel, la belle est désarmante. Le genre de technique vocale tellement éblouissante qu'elle annihile tout sentiment d'effort, donc de présence d'une technique. Précision des attaques, justesse, sautes de registre, chaleur du timbre », note Alex Dutilh.

Elle n’a pas encore 30 ans (elle les aura le 28 août prochain) et tout lui réussit : elle a notamment remporté le premier prix de la prestigieuse Thelonious Monk Jazz Competition à 20 ans, en 2010 - un jury composé de Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Kurt Elling, Patti Austin et Al Jarreau. La chanteuse a par ailleurs été distinguée par toutes les récompenses de la presse jazz à travers le monde. Chacun de ses trois derniers albums lui a valu un Grammy Award (« For One to Love » en 2016, « Dreams and Daggers » en 2018 et « The Window » en 2019).

Où écouter Cécile McLorin Salvant

Cécile McLorin Salvant (voix)

Sullivan Fortner (piano)