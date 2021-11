Cecil L. Recchia, les mots bleus

Pour son 3ème album, Cecil L. Recchia propose une relecture d'une sélection de morceaux demeurés jusqu'à présent instrumentaux, qui ont fait les grandes années du label Blue Note. “Play Blue” paraît chez Harpo / Inouïe Distribution.

Au sommaire aujourd'hui

Cecil L. Recchia à la Une

La chanteuse pose sa voix et ses propres textes sur des arrangements originaux, pensés par le batteur David Grebil, compagnon musical de longue date.

Jazz Agenda (semaine du 1er au 7 novembre 2021)

Jazz Trotter : Lisa Ekdahl - Grand Songs

Jazz Bonus : Kurt Elling - SuperBlue

Continuité des deux précédents albums réalisés et produits par les deux musiciens (“Songs of the Tree - A Tribute to Ahmad Jamal” et “The Gumbo”), opus qui ont fait de Cecil L. Recchia une des valeurs sûres du jazz vocal français, “Play Blue” affirme l'identité musicale de la chanteuse, en poursuivant la recherche autour de la diversité rythmique et de la voix, sur des sentiers peu, voire non explorés vocalement.

L'actualité du jazz : Cecil L. Recchia, news de New Orleans

Projet inédit, profondément respectueux du « son Blue Note » - conçu par les fondateurs du label mythique (Alfred Lion et le photographe Francis Wolff auxquels la chanteuse consacre les paroles du titre The Sidewinder) - “Play Blue” puise dans les racines du blues et du groove, et s'inscrit dans une esthétique résolument hard bop.

Où écouter Cecil L. Recchia

A Paris (75) jeudi 16 décembre à 19h30 & 21h au Sunside

Cecil L. Recchia (voix)

Noé Huchard (piano)

Raphaël Dever (contrebasse)

David Grebil (batterie)

Malo Mazurié et Noé Codjia (trompette)

César Poirrier (saxophone ténor, clarniette)