Catherine Russell, Louis, Luis and me

Au sommaire aujourd'hui

Catherine Russell à la Une

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nomn prénom et adresse postale complète. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

La radio publique américaine NPR la décrit comme "une voix qui gémit comme une trompe et chuchote comme un serpent dans le jardin d'Eden".

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Stan Getz - Imagination

Jazz Culture article Jazz Culture : XXY de Clotilde Rullaud

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Papanosh & André Minvielle "Prévert Parade" le jeudi 09 mai à 20h00 à l'Abbaye Royale de l'Epau au Mans (72) dans le cadre de l’Europajazz. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Diplômée avec mention de l'American Academy of Dramatic Arts, le jazz fait partie de l’héritage de Catherine Russell. Son père, Luis Russell, était un pianiste légendaire, chef d'orchestre et directeur musical pendant longtemps de Louis Armstrong. Sa mère, Carline Ray, était une chanteuse, guitariste et contrebassiste pionnière qui s'est produite, entre autres, avec Mary Lou Williams et Sy Oliver.

Catherine Russell est maintenant au milieu de la deuxième décennie de sa carrière personnelle, ayant aussi beaucoup travaillé avec David Bowie, Jackson Browne, Rosanne Cash, Steely Dan, Levon Helm, Cyndi Lauper, Paul Simon et Carrie Smith, dans divers rôles, notamment comme choriste, multi-instrumentiste et chanteuse principale. En ce moment, on peut aussi l’entendre sur la bande son du film Bolden, mis en musique par Wynton Marsalis. Catherine Russell est apparue sur plus de 200 albums. Souvent comparée à Bessie Smith, Ella Fitzgerald et Billie Holiday, Catherine Russell a une identité et un son qui lui sont propres et qui éblouissent les auditeurs à chacune de ses prestations.

à réécouter émission Open jazz Catherine Russell chante la modernité des années-folles

Avec “Alone Together” qui paraît chez Dot Time (distribué par Socadisc), Catherine Russell signe son sixième album. De son premier disque en 2006, le regretté Nat Hentoff, l'un des critiques de jazz les plus emblématiques, a écrit : " Après avoir écouté un flot continu de chanteurs qui n'auraient jamais pu être embauchés dans un chœur avec Ella Fitzgerald ou Betty Carter, c'est un plaisir d'entendre la vraie voix de Catherine Russell ". Les précédents albums de Catherine Russell ont remporté une flopée de prix : celui de la critique allemande, le Prix du Jazz Vocal de l'Académie du Jazz, le Grand Prix du Hot Club de France, tout en se classant au premier rang des ventes de jazz et des palmarès radio, dont ITunes, Amazon, JazzWeek, et Roots Music Report. Son précédent album a reçu une nomination aux Grammy pour le prix du meilleur album de jazz vocal (remporté par Cécile McLorin Salvant).

Catherine Russell a commenté son arrivée chez Dot Time : " Je suis ravie de rejoindre la famille Dot Time Records. Je suis attiré par un label qui soutient les artistes contemporains, tout en préservant l'histoire de la musique à travers sa série Legends. J'ai toujours rêvé d'être le compagnon de route de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald et maintenant je le suis ! ".

"Catherine est une chanteuse exquise" a déclaré Johanan'Jo' Bickhardt, PDG de Dot Time Records. "Quel que soit le genre qu'elle aborde, ses prouesses et son approche sont admirables. Elle dispose d’une maîtrise vocale parfaite et sait s'en servir. C'est un plaisir de travailler avec elle."

Catherine Russell (voix)

Jon-Erik Kellso (trompette)

Evan Arntzen (saxophone ténor)

John Allred (trombone)

Matt Munisteri (guitare)

Mark Shane (piano)

Tal Ronen (contrebasse)

Mark McLean (batterie, percussions)

Dana Lyn (violon Pl 3)

Eddy Malave (alto)

Marika Hughes (violoncelle)