Carsten Dahl, la traversée du miroir

“Mirrors Within” de Carsten Dahl qui paraît chez Storyville, pointe en direction des paysages intérieurs.Ces recoins de l'esprit où la musique peut devenir se lamenter ou s'épanouir, selon l’écume des jours.

“Pour moi, “Mirrors Within” est l'image du collectif et de l'universel", dit Carsten Dahl. Dans la musique, nous nous reflétons les uns, les autres. Mais le miroir peut aussi se briser et derrière lui, tout est noir". Il évoque ainsi les côtés lumineux et sombres de sa propre vie d'artiste. Il a parlé en public de traumatisme et de thérapie. La musique, la peinture et la poésie sont ses réponses créatives.

Lorsque le pianiste Carsten Dahl est rentré en studio avec ses fidèles collègues amis, le bassiste Nils Bo Davidsen et le batteur Stefan Pasborg, c'était avec une consigne particulière : ne pas prononcer un mot tout au long de l'enregistrement.

“Mirrors Within” a ainsi été créé dans une séquence continue de premières prises et tout a été improvisé sans discussions ou idées préalables, à l'exception de Falling Down et How I Hear Beauty, basés sur quelques accords que Carsten Dahl a jetés sur un bout de papier dans le studio.

Il y a une sensation naturelle, fluide et intense dans la musique. Le trio crée une série de pièces dont la plupart ne durent pas plus de 3-4 minutes, mais qui, ensemble, constituent un processus semblable à celui d'une suite, avec des variations stimulantes dans la forme et l'expression.

Carsten Dahl, Nils Bo Davidsen & Stefan Pasborg ont développé ensemble un langage musical bien particulier. Nous sommes bien au-delà des compétences instrumentales, qui sont de premier ordre, il s'agit de bien plus que cela. La meilleure façon de résumer leur façon de fonctionner est peut-être le mot empathie. Non pas d’ordre sentimental, mais comme la capacité à participer à une action conjointe qui ne pourrait être réalisée sans le don de chacun dans le collectif.

C'est spontané et direct. Exactement comme les coups de pinceau de Carsten Dahl que l'on voit sur la pochette de l'album. Mais ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. “Lorsque nous entrons dans la pièce ensemble, nous composons instantanément", dit Carsten Dahl. Nous jouons comme des compositeurs. Nous sommes très conscients de l’instant de création. Cet enregistrement est l'essence même de la création dans un contexte d'improvisation".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)