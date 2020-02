Carmen Souza, songs for my Silver

Dans son nouvel album « The Silver Messengers » qui paraît chez Galileo/MDC/Pias, la Cap-Verdienne Carmen Souza rend hommage à la vie et la musique de son compatriote, l'emblématique pianiste Horace Silver.

Horace Silver, pianiste emblématique, pionnier de hard bop, a été une grande influence dans la carrière et le parcours musical de Carmen Souza. À l’occasion des cinq ans de sa disparition, la chanteuse lui consacre son 9ème album : « The Silver Messengers ».

Après des versions saluées par la critique de Song for my Father ou Cape Verdean Blues dans ses précédents albums, Carmen Souza puise dans son héritage africain pour apporter un nouvel éclat au répertoire d’Horace Silver. Souvent appelée l’Ella Fitzgerald du Cap-Vert, Carmen Souza est une pionnière dans l'écriture, l'enregistrement et l'interprétation de sa propre formulation d’un world jazz. Son charisme et sa technique vocale lui ont permis d'opérer bien au-delà des limites de la musique du monde, du jazz - genres dans lesquels elle évolue avec aisance et grâce - et de faire d’elle bien plus qu’une singer-songwriter.

" En grandissant, j'écoutais beaucoup les disques de mon père, qui étaient principalement de la musique instrumentale du Cap-Vert, parce qu'il était aussi guitariste. Quand j'ai écouté Horace Silver pour la première fois, j'entendais la même vibration, le même swing, la même intention, les mêmes harmonie et mélodie, des mouvements familiers, des cadences, des changements d'accords, je pouvais entendre le son de mon enfance, mais avec une texture et un parfum différents, c'est-à-dire du jazz ".

Le titre "The Silver Messengers", vient de la nécessité de continuer à porter le message de sa musique, comme disciples et missionnaires... Comme le disait Horace : « Nous avons besoin d'artistes comme ceux-là dans le domaine de la musique, des artistes qui sont prêts à faire des sacrifices pour ce en quoi ils croient. »

Carmen Souza, avec le soutien de Theo Pascal, a pu accomplir cette mission avec autant d'admiration que d'authenticité : « Honorer la musique et le compositeur, le goût, l'innovation et mettre en lumière son travail pour que sa musique continue à toucher d'autres personnes qui n'ont jamais été en contact avec elle... c’est avec cette vision que nous avons enregistré ces chansons. »

Carmen Souza et Theo Pascal ont retravaillé six chansons d’Horace Silver, enregistrées entre Londres et Lisbonne, y ajoutant quelques nouvelles paroles créoles. Également inclus dans cet album, trois chansons déjà sorties : Song for My Father, Cape Verdean Blues et Pretty Eyes. Et deux chansons originales composées par Carmen Souza et Theo Pascal dédiées à Horace Silver viennent compléter le répertoire de l’album.

Le casting de « The Silver Messengers » est composé de Carmen Souza au chant et à la guitare, Theo Pascal à la basse/basse électrique, Elias Kacomanolis à la batterie/Percussions et Benjamin Burrell au piano.

Où écouter Carmen Souza

A Paris (75) mercredi 26 février à 21h30 au Sunside pour la parution de "A Tribute to Horace Silver"

Carmen Souza (voix, guitare)

Ben Burrell (piano)

Theo Pascal (basse, contrebasse)

Elias Kacomanolis (batterie)

