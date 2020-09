Camille Bertault, un casting de félins

Un casting royal, un arrangeur de gala - Michael Leonhart - venu spécialement de New York, un studio favorisant l’intimité et des chansons nées de sa plume. Camille Bertault dépasse les promesses avec “Le Tigre”, qui sort chez Masterworks/Sony.

Au sommaire aujourd'hui

Camille Bertault invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

On redécouvre avec plaisir une Camille Bertault poète, amoureuse de la langue, sensible.

Le Tigre : sauvage, puissant, effrayant parfois, mais comme tout félin qui se respecte, joueur et facétieux. Musicienne à nombreuses facettes, Camille Bertault rugit une nouvelle fois après avoir déjà renversé la sphère musicale en 2018 avec son album « Pas de Géant ». Dans ce dernier, elle dévoilait sa sensibilité toute particulière, éclectique mais fédératrice, en s’appuyant sur les maîtres à penser - ou plutôt à jouer - de ses différents univers. Jean-Sébastien Bach, Michel Legrand, Serge Gainsbourg, Bill Evans…autant de grands noms ayant fourni la matière première à l’album ayant juché Camille Bertault à la 50ème place du classement Vanity Fair des personnalités françaises les plus influentes à l’étranger.

Rien que ça !

Pour ce deuxième album, à peine la compositrice et chanteuse fait-elle un clin d’œil aux anciens, avec sa chanson inspirée du Prélude N°4 en mi mineur de Chopin. Prélude, qui selon les paroles de Camille, « pourrait tant se suffire à lui-même, comme une chanson sans refrain, comme un jour sans lendemain ». Des lendemains, Camille Bertault risque d’en voir de beaux, avec ses chansons aux si beaux refrains, et qui, elles, se suffisent bien à elles-mêmes.

Tous les morceaux sont signés de sa main, paroles et arrangements, faisant la part belle à son univers si particulier. Accompagnée de doigts de maître par le pianiste virtuose Jacky Terrasson, elle valse entre ballades émouvantes sur les thèmes de l’inspiration et du rêve (There’s a Bird, Je vieillis…), morceaux flirtant avec l’électro à l’énergie dévastatrice (Le Tube, ou encore Todolist qui vient d’être repris par l’influenceuse Tik Tok Lenna Vivas pour un #TodolistChallenge très viral…), ou encore plages au groove jouissif (Le Tigre, Ma Muse repéré et relayé par Gad Elmaleh himself dans une de ses dernières stories Instagram…).

à réécouter émission Jazz été Camille Bertault au Domaine d'O à Montpellier

Le liant de ce répertoire éclectique ? La voix à la couleur et aux nuances hors-normes de Camille Bertault bien sûr, mais également les musiciens donnant tout son relief à l’album, avec parmi eux les magistraux Christophe ‘Disco’ Mink à la contrebasse, Minino Garay aux percussions et Michael Leonhart aux cuivres ainsi qu’à la production.

Là où l’on connaissait Camille Bertault pour sa virtuosité vocale hors-norme, n’hésitant pas à reprendre dans « Pas de géant » le solo légendaire et extrêmement complexe de John Coltrane, elle préfère ici une approche tout en subtilité, impressionnant plus par le kaléidoscope d’émotions transmises dans ses compositions que par sa technicité, toujours impeccable par ailleurs. Les paroles n’y sont pas pour rien, justes et touchantes, interrogeant, entre autres, le processus artistique, l’identité, le regard des autres.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Camille Bertault

A Paris (75) mercredi 07 octobre à 21h au New Morning

Camille Bertault (voix)

Fadi Farah (piano)

Christophe Minck (basse)

Donald Kontomanou (batterie)

Minino Garay (percussions)