Brecker Brothers, Hambourg 1980, concert inédit

“Live and Unreleased” des Brecker Brothers, enregistré en 1980 à Hambourg par la NDR était resté dans les tiroirs. La poussière vole en éclats.

Au somaire aujourd'hui

The Brecker Brothers à la Une

"Nous avons fait beaucoup de grands festivals en Europe cet été-là", se souvient Randy. "Mais Onkel Pö était un cadre plus intime et nous nous sentions vraiment à l'aise pour y jouer".

Le 2 juillet 1980, les frères Brecker sont programmés au Carnegie Hall du vaste club Onkel Pö de Hambourg. Ce groupe de jazz-funk fusion populaire et révolutionnaire, formé en 1975, est en pleine tournée européenne après la sortie de « Detente », produit par George Duke, deux mois plus tôt. " C'était une tournée d'enfer ", se souvient le trompettiste Randy Brecker. "Le groupe était une tuerie chaque soir. On jouait ensemble depuis un moment à ce moment-là, nous étions incroyablement soudés. On était tous au sommet de notre art."

“Live and Unreleased” capture Randy et son frère Michael Brecker (avec le guitariste Barry Finnerty, le claviériste Mark Gray, le bassiste Neil Jason et le batteur Richie Morales) s'étendant héroïquement sur quatre titres de « Detente » ainsi que deux compositions classiques de Randy du premier album éponyme des Brothers en 1975, Some Skunk Funk et Sponge, deux du “Heavy Metal Be-Bop” de 1978 - Inside Out et East River, un de « Don't Stop the Music » de 1977 (une version marathon de Funky Sea, Funky Dew) et un avant-goût de leur prochain album dans la chanson titre de "Straphangin'" de 1981.

Dix mois après cette prestation live au Carnegie Hall d'Onkel Pö, les Brecker Brothers sortiront “Straphangin”, leur sixième et dernier album avant de se séparer en 1982. Mais une décennie plus tard, ils relanceront la machine funk avec un retour des Brecker Brothers en 1992.

Bill Milkowski (extrait du communiqué de presse)

Programmation musicale

18h06 - Brecker Brothers « Live And Unreleased »

Tee'd Off (Michael Brecker)

Randy Brecker (trompette), Michael Brecker (saxophone ténor), Barry Finnerty (guitare), Mark Gray (claviers), Neil Jason (basse), Richie Morales (batterie)

Leopard 77072

18h13 - Brecker Brothers « Live And Unreleased »

Some Skunk Funk (Randy Brecker)

Randy Brecker (trompette), Michael Brecker (saxophone ténor), Barry Finnerty (guitare), Mark Gray (claviers), Neil Jason (basse), Richie Morales (batterie)

Leopard 77072

18h23 - Tower of Power « Step Up »

Look in my Eyes (Thomas William Schuman, Francis Rocco Prestia, Kevin Henry Whalum)

Emilio Castillo (saxophone ténor, direction), Stephen "Doc" Kupka (saxophone baryton), Tom Politzer (saxophone ténor), Adolfo Acosta (bugle), Sal Cracchiolo (bugle), Ray Greene (trombone, chœurs), Jerry Cortez (guitare), Roger Smith (claviers), Joe Vannelli (vibraphone), Francis "Rocco" Prestia (basse), Dave Garibaldi (batterie), Lea Meux, Tiwana Porter (chœurs), Dave Eskridge (arrangement)

Artistry Music 7067

18h28 - Alain Goraguer « Le Monde instrumental d'Alain Goraguer »

Gogo's Goggles (Alain Goraguer)

Alain Goraguer (piano), Paul Rovère (contrebasse), Christian Garros (batterie)

Frémeaux 5758

18h35 - Don Menza « The Rose »

The Rose (Don Menza)

Don Menza (saxophone), Oliver Kent (piano), Johannes Strasser (contrebasse), Bernd Reiter (batterie)

Challenge 73492

18h44 - Giovanni Falzone, Open Quartet « L'albero delle fate »

L'albero delle fate (Giovanni Falzone)

Giovanni Falzone (trompette), Enrico Zanisi (piano), Jacopo Ferrazza (contrebasse), Alessandro Rossi (batterie)

Parco della Musica 8058333577142

18h51 - Max Hartock « West Indies »

À tout va (Max Hartock)

Max Hartock (batterie), Virgile Lefebvre (saxophone ténor), Richard Turegano (piano), Bertrand Beruard (contrebasse)

Promise Land 018

18h56 - Hawa Sow & The Soul Seeders « Make it Happen »

Never Givin' Up (Hawa Sow & The Soul Seeders)

Hawa Sow (voix), Julien Roblet (trompette, bugle), Nicolas Vrancken (trombone), Bertrand Robert (saxophone baryton), Patrick Ychard (clavier), Matthias Vinas (guitare), Patrick Grabos (basse), Pierre Carlin (batterie)

Le Tom 003