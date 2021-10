Brassens en jazz, je me suis fait tout swing

Les 100 ans de la naissance de Georges Brassens, c’est pile aujourd’hui. Et dans une semaine, les 40 ans de sa disparition. Une heure de madeleines sous la moustache.

Les 100 ans de la naissance de Georges Brassens

Chez Wagram, vient de paraître un album au titre limpide : “Brassens in Jazz”. Il s'agit d'une compilation, concoctée par Lionel Eskenazi, qui propose des relectures jazz de chansons de Georges Brassens.

“Brassens in Jazz” sort simultanément en vinyle (11 titres) et en CD (19 titres).

On met toujours en avant le grand talent littéraire et poétique de Georges Brassens dont les textes de ses chansons sont de véritables bijoux. On oublie trop souvent de mentionner son talent musical et les magnifiques mélodies qu'il a composées, c'est justement cet aspect là que j'ai voulu mettre en avant car sur les 19 plages du CD, on trouve 17 morceaux instrumentaux.

On y trouve beaucoup de jazzmen français comme Bireli Lagrène, Sylvain Luc, François Ripoche, Jean-Michel Pilc, Matthieu Donarier, Edouard Bineau, Thierry Maillard, le sétois Louis Martinez et même Claude Bolling ! Des européens aussi : Das Kapital, Myrddin & Jef Neve, un chanteur réunionnais (Danyel Waro), et même des cubains (Banda Municipal de Musica de Santiago de Cuba).

