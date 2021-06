Brad Mehldau, variations sur la mélancolie

Le pianiste Brad Mehldau dévoile un album ambitieux enregistré avec l'Orpheus Chamber Orchestra : "Variations on a Melancholy Theme", formes classiques et feeling jazz. Sortie le 11 juin chez Nonesuch.

“Cette musique je l’ai pensée un peu comme si Brahms se levait un matin et avait le blues”

Nonesuch publiera demain “Variations on a Melancholy Theme” de Brad Mehldau. Ce disque rassemble le pianiste/compositeur et l'Orpheus Chamber Orchestra, à l’origine de la commande de cette version orchestrale de l'œuvre, qui comprend un thème et onze variations plus une cadence et un postlude ; l'album comprend également un bis, "Variations 'X' et 'Y'" (Brad Mehldau avait initialement composé ce répertoire pour le pianiste Kirill Gerstein). Brad Mehldau et l’Orpheus Chamber Orchestra avaient présenté cette oeuvre en concert lors d’une tournée qui les a conduits en Europe, en Russie et aux Etats-Unis, avec un concert au Carnegie Hall en 2013.

Brad Mehldau explique : "Le thème lui-même a un caractère mélancolique, il inspire sans doute une sorte de sentiment de résignation. Lorsqu'on l'entend pour la première fois, on éprouve déjà un sentiment de finitude, de bout de la route. Ainsi, au fur et à mesure que je composais, un défi narratif est apparu, à savoir : comment s'engager dans une histoire qui commence par une conclusion ? Le thème évoque sans conteste une certaine mélancolie mais au fil des variations, il fait place à d'autres émotions heureuses, sauvages, violentes et téméraires.”

Brad Mehldau a fait ses débuts chez Nonesuch en 2004 avec le disque solo “Live in Tokyo”. Après quoi il a enregistré, chez Nonesuch toujours, six disques avec son trio (“House on Hill”, “Day Is Done”, “Trio Live”, “Ode”, “Where Do You Start” et “Blues and Ballads”) ; ainsi que des albums en collaboration (“Love Sublime”, “Highway Rider”, “Metheny Mehldau”, “Metheny Mehldau Quartet”, “Modern Music”, “Mehliana : Taming the Dragon”, “Nearness”, et “Finding Gabriel”, récompensé par un Grammy Award), et d'autres albums solo (“Live in Marciac”, les huit LP/quatre CD “10 Years Solo Live”, sans oublier l'album qu'il a enregistré pendant le confinement du COVID-19, “Suite : April 2020”, dont la majorité des recettes ont été reversées au fonds d'urgence pour les musiciens victimecdu COVID-19 de la Jazz Foundation of America).

En 1972, un groupe de jeunes artistes marquait l'histoire en créant un orchestre sans chef d'orchestre dans lequel les musiciens se dirigeaient eux-mêmes de manière démocratique. Depuis lors, l'Orpheus Chamber Orchestra, lauréat d'un Grammy Award, a enregistré plus de 70 albums tous parus sous les plus prestigieux labels de musique classique, a effectué des tournées dans 46 pays sur quatre continents et collaboré avec des centaines de solistes de renommée mondiale. Les trente-quatre musiciens de l'Orpheus Chamber Orchestra constituent un véritable collectif au sein duquel les postes à responsabilité sont ré-attribués lors de chaque nouveau projet, ce qui démultiplie et rend originales les interprétations. Cette structure démocratique s'étend également aux fonctions organisationnelles, notamment la programmation et la gouvernance : l'orchestre élit trois membres au poste de directeur artistique et trois autres au conseil d'administration.

(extrait du communiqué de presse, traduction A. Dutilh/M. Portier-Kaltenbach)

Line-up :

Brad Mehldau, piano

Orpheus Chamber Orchestra :

Violon : Ronnie Bauch, Martha Caplin, Laura Frautschi, Liang-Ping How, Joanna Jenner, Renée Jolles, Doori Na, Todd Phillips, Richard Rood, Eriko Sato, Eric Wyrick

Alto : Maureen Gallagher, Christof Huebner, Nardo Poy, Dov Scheindlin

Violoncelle : Claire Bryant, Susannah Chapman, Melissa Meell, Jonathan Spitz

Contrebasse : Gregg August, Jordan Frazier

Flûte : Elizabeth Mann, Susan Palma Nidel

Hautbois : Matthew Dine, Stephen Taylor

Clarinette : Alan Kay, Jo-Ann Sternberg

Basson : Frank Morelli, Karl Vilcins

Cor : Julie Landsman, Patrick Pridemore, Stewart Rose

Trompette : Carl Albach, Louis Hanzlik

Trombone : David Taylor

Timpani : Maya Gunji

Percussion: James Baker, Maya Gunj