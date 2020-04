Blue Note NYC, histoire d'un club (2/5) : une pluie de stars

Une semaine au Blue Note avec son patron, Danny Bensusan. Aujourd'hui, comment un contrebassiste se transforme en bonne fée pour lancer le club.

Si la création de la maison de disques Blue Note remonte à 1939, c’est en 1981 que Danny Bensusan a fondé le club new-yorkais devenu le rendez-vous obligé des guides de New-York. Rien ne destinait cet homme de l'ombre et visionnaire né à Casablanca à se retrouver à la tête d’un club de jazz, si ce n’est un incroyable concours de circonstances qu’il nous raconte par le menu.

Depuis bientôt 37 ans, le Blue Note accueille le gratin du jazz à Greenwich Village (131 West 3rd Street, entre la 6ème Avenue et Macdougal Street). Il faut dire que Ray Brown avait donné un joli coup de pouce au départ, amenant sur un plateau le Modern Jazz Quartet pour l’inauguration, Oscar Peterson, Lionel Hampton, Sarah Vaughan ou Dizzy Gillespie… C’est au Blue Note que Keith Jarrett a enregistré et publié l’intégrale d’une semaine entière avec son trio. Au Blue Note encore que Chick Corea s’est installé pendant deux mois avec un groupe différent chaque soir pour célébrer son 75ème anniversaire. Là encore que Ray Charles se produisait une semaine chaque année.

Danny Bensusan détaille son incroyable success story : il vient d'ouvrir un Blue Note à Pékin, après ceux de New York, Tokyo, Nagoya, Milan, Rio, Hawaï et de la Napa Valley… Auparavant il a créé un label, Half Note, sur lequel il publie des concerts enregistrés dans ses murs. Le lundi soir, contrairement aux autres clubs de la ville qui perpétuent la tradition des big bands, ce sont les nouveaux talents qui apparaissent au Blue Note. Et il continue d’innover en fin de semaine en programmant des Late Night avec DJ qui amènent un public plus jeune à 0h30. Very chic !

[première diffusion le 02 janvier 2018]

Programmation musicale

Donald Harrison « New York Cool »

Blues for Happy People (Donald Harrison)

Half Note 4525

McCoy Tyner « Quartet »

Walk Spirit, Talk Spirit (McCoy Tyner)

Half Note 4533

Michel Camilo « Live at the Blue Note »

Tequila (Chuck Rio)

Telarc 83574

Oscar Peterson « Last Call, at the Blue Note »

March Past (Oscar Peterson)

Telarc 83314

Dizzy Gillespie « To Diz with Love »

Straight No Chaser (Thelonious Monk)

Telarc 3307

Arturo Sandoval « Live at the Blue Note »

The Real McBop (Arturo Sandoval)

Half Note 4522