Birgit Lindberg, la pianiste retrouvée

À 82 ans, une grande dame du piano jazz suédois, Birgit Lindberg, sort « Blame It On My Youth » chez 440Hz.

L'album a été enregistré dans une église moderne à Skogås, dans la banlieue sud de Stockholm. Dehors, les chasse-neige œuvraient à plein régime. Une partie de ce bruit s’est glissé dans l'album final, ajoutant au sentiment d’authenticité véritable qui se dégage de la personnalité de Birgit Lindberg.

Birgit Lindberg - née en 1938 - a commencé sa carrière en jouant avec les grands noms de la scène jazz de Stockholm dans les années 1960. Mais au cours d'une tournée dans le nord de la Suède, elle a soudainement quitté le monde du spectacle pour fonder une famille.

Là, elle s’est complètement investie dans l'éducation musicale, marquant toute une génération de jazzmen de son empreinte. Bien qu'elle ait composé un répertoire conséquent et joué dans de nombreux groupes apparaissant à la télévision, ce n'est que neuf enfants plus tard, juste avant le nouveau millénaire, qu'elle a publié son premier album de jazz. Depuis lors, ses collaborations vont de duos avec des contrebassistes à des trios avec guitare et, de temps en temps, à des ensembles plus importants.

Sorti en 2019 en partenariat avec la radio publique suédoise qui la considère comme un trésor national, "Blame It On My Youth" (440Hz.se) est le premier album où Birgit Lindberg profite pleinement du format de duo intime. Des amis musiciens éminents de différentes régions de Suède, de générations très différentes, essentiellement des saxophonistes, ont été invités à la rejoindre pour une série de duos enregistrés avec elle en prise directe, sans aucun montage.

