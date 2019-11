Bill Laurance, plein jazz avec le WDR Big Band

Au sommaire aujourd'hui

Bill Laurance à la Une

Le pianiste Bill Laurance revisite d’anciens titres : « J’ai toujours imaginé que ces compositions seraient interprétées par un orchestre. C’est une occasion rare de faire réaliser votre musique avec un grand ensemble de ce calibre », a-t-il déclaré.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Laurent de Wilde New Monk Trio jeudi 21 novembre à 20h30 à la Salle Jean-Claude Casadesus à Pont-à-Marcq (59) dans le cadre du Festival Music'Innov avec l'association la Flèche. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Un membre fondateur des Snarky Puppy, groupe trois fois primé aux Grammy Awards, le claviériste Bill Laurance présente aussi une belle carrière solo. Depuis 2014 avec l’album « Flint » puis « Swift » (2015), « Aftersun » et « Live at Union Chapel » en 2016 et « Cables » en 2019. Bill Laurance a exploré la musique électronique, des envolées modales fascinantes, des rythmes de batterie et de basse, des rythmes envoûtants de musique du monde et une variété d'autres styles.

Ses projets solo méticuleusement conçus et créatifs sonores reflètent son intérêt pour la musique classique qu’il a absorbée à l’Université de Leeds, le jazz avec lequel il a grandi chez lui dans le nord de Londres et la musique électronique qui l’intrigue depuis ces dernières années. Tous ces éléments se fondent dans un son nouveau et captivent l’imagination d’une nouvelle génération de fans de jazz. Comme le dit le magazine britannique Jazz Journal : "Si le jazz doit continuer à attirer les générations futures, il a besoin de personnes comme Bill Laurance pour en renouveler la pertinence." “Live at the Philharmonie Cologne” est publié par Jazzline (dist. Socadisc).