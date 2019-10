Bill Evans, l'ultime histoire d'amour

Au sommaire aujourd'hui

Bill Evans à la Une

Les mémoires de Laurie Verchomin éclairent d’une lumière nouvelle l’une des figures les plus importantes du jazz moderne.

Jazz Culture article Jazz Culture : Franck Nicolas compose une sonnerie pour un collège

3 invitations pour 2 pour le concert de Stéphane Payen mardi 08 octobre à 20h45 au Vauban à Brest (29) dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival #16. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Lorsqu’il rencontre Laurie Verchomin, Bill Evans est déjà le pianiste de génie qui a réinventé le piano jazz et participé à certains des plus grands albums de son époque. De 30 ans son aîné, il partagera les derniers mois de sa vie avec la jeune femme de 22 ans, son amante mais aussi le témoin privilégiée de tous les aspects de sa vie.

à réécouter émission Les légendes du jazz Bill Evans à Paris en 1979 (2/2)

Tandis qu’elle fait son entrée dans sa vie d’adulte, découvrant érotisme, drogue, spiritualité, jazz et amour à travers sa relation intense avec le pianiste, lui culmine vers le sommet de sa créativité musicale et le bout d’un processus autodestructeur qui mettrait fin, quelques mois plus tard, à une vie tragique et marquée par la drogue.

Traduits pour la première fois en français, ces mémoires de Laurie Verchomin, entre journal intime et biographie, éclairent d’une lumière nouvelle l’une des figures les plus importantes du jazz moderne.

à lire aussi article Les Grands Portraits d'Open Jazz : les concerts Radio France de Bill Evans

A travers son récit de leur histoire d’amour, elle lève le voile tant sur le processus créatif et le génie de Bill Evans que sur sa vie, en perpétuel conflit entre la beauté saisissante de sa musique et les tragédies qui le rongeaient de l’intérieur.

Un objet entièrement remis en forme pour cette toute première édition française : mise en page élégante, couverture rigide et ajout d’un disque de 4 titres inédits en exclusivité, enregistrés en 1979, lors d’une soirée entre amis à l’occasion de son anniversaire dans son appartement new-yorkais : Bill Evans s’était mis au piano et son ami et musicien Garry Dial avait enregistré… (extrait du communiqué de presse)