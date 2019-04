Bill Evans inédit en trio, Londres 1969

Au sommaire aujourd'hui

“Bill Evans est un artiste qui continue de nous inspirer, toutes ces décennies plus tard, dit Zev Feldman. J'entends encore de nouvelles choses dans sa musique à chaque nouvelle écoute, et trouver une série d'enregistrements de concerts comme celui-ci est un motif d’explosion de joie et de jubilation générale pour les fans de Bill et les fans de jazz du monde entier".

Le double album “Evans In England”, qui sort aujourd’hui chez Resonance, comprend un livret particulièrement fourni avec des photos rares de Jean-Pierre Leloir, des essais de Marc Myers et du cinéaste français Léon Terjanian, ainsi que des interviews exclusives de Eddie Gomez et Marty Morell.

“Evans in England”, présente 18 pièces électrisantes du trio qui fut celui de Bill Evans de 1968 à 1974. Cet album succède à une précédente parution chez Resonance, qui présentait le trio éphémère du pianiste en 1968 avec Eddie Gomez et le batteur Jack DeJohnette, la collection des enregistrements studio perdus “Some Other Time” en 2016 et les enregistrements de la radio néerlandaises “Another Time” en 2017.

Le producteur Zev Feldman déclare : "C'est très excitant pour Resonance de collaborer à notre quatrième projet avec le Bill Evans Estate. Ce sont vraiment des enregistrements extraordinaires qui représentent Bill au meilleur de sa forme, et documentent l’alchimie qui existaient entre ces trois messieurs - Bill Evans, Eddie Gomez et Marty Morell - captés là seulement un an après les débuts du trio qui aurait la plus grande longévité dans la carrière du pianiste ".

Comme cela a été le cas pour d'autres publications de raretés et d’inédits chez Resonance, la musique de ”Evans In England” est arrivée aux portes du label par une information surgit de nulle part : un courriel inattendu envoyé à Zev Feldman par un homme qui se disait en possession de quelques enregistrements de Bill Evans jamais parus auparavant. L'homme en question était Léon Terjanian, un ami et fan de Bill Evans qui avait filmé le pianiste pour son long métrage documentaire “Turn Out the Stars”, dont la première eut lieu au Festival de jazz de Montréal en 1981.

A travers feu Francis Paudras, le célèbre biographe de Bud Powell, Léon Terjanian avait fait la connaissance d'un collectionneur français qui choisit de s'identifier uniquement comme "Jo". Tout aussi fervent admirateur du jeu d'Evans, Jo avait suivi le pianiste à travers l'Europe et avait même capturé les sets de son trio au Ronnie Scott’s.

Bill Evans s’était rendu compte des activités d'enregistrement subreptices de Jo (qui utilisait un magnéto portable), mais le musicien se sentait tout à fait à l'aise avec sa présence et permit à son fan d'enregistrer ses prestations. En juillet 2016, Terjanian reçut un appel téléphonique de Jo, 84 ans, qui lui a confié souhaiter voir ses enregistrements de Bill Evans publiés avant sa mort. Cette communication a incité Jo à prendre contact avec Zev Feldman chez Resonance. Des accords ont été trouvés avec le Bill Evans Estate pour une sortie sous licence du matériel, avec des morceaux choisis par les co-présidents George Klabin et Zev Feldman.

“Evans in England” est un récital exceptionnel qui comprend des interprétations particulièrement inspirées de compositions intemporelles de Bill comme Waltz for Debby, Turn Out the Stars, Very Early et Re : Person I Knew ; des lectures extraverties de So What de Miles Davis (Bill Evans faisait partie du sextet du trompettiste dans le classique “Kind of Blue” de 1959) et de Round Midnight de Thelonious Monk. Et l’on trouvera ici les premiers enregistrements des compositions Sugar Plum et The Two Lonely People.

