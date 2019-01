Bex, Catherine, Romano, la vie d'après

Au sommaire aujourd'hui

Bex, Catherine, Romano à la Une

« Le swing d’Aldo Romano + le tempo d’Emmanuel Bex : j’adore » Philip Catherine

« Orgue, guitare, batterie, une tradition dans le jazz, un son hérité du gospel. Ici, sous la modernité du propos, on entend l'âme de cette tradition. Je suis reconnaissant et fier de cet album" explique Aldo Romano. Une vraie relation de confiance s'est construite sur vingt ans avec de nombreux concerts au Sunset. « Voilà 20 ans que nous commencions à jouer ensemble, 20 ans que la musique du trio mûrit. On a pris notre temps, c’était le beau moment pour l’enregistrer, le beau moment pour la partager, le plus largement... Longue vie à cette aventure artistique ! » déclare Emmanuel Bex.

Stéphane Portet, le patron du Sunset-Sunside n’a pas hésité une seconde : Le trio n'avait encore jamais enregistré ensemble, c’est donc naturellement que nous avons discuté et décidé de produire cet enregistrement sur notre jeune label. Cette deuxième parution fait suite à notre première référence du Rhoda Scott Lady Quartet. Le concept de notre label est de favoriser les aventures musicales, amicales et historiques.

Même si notre cœur de métier reste la production de concerts et le développement des talents de demain (aujourd'hui, au Sunset‐Sunside, il y a plus de 700 concerts par an !) c'est dans une continuité logique que nous avons décidé d'accompagner les artistes avec lesquels nous avons tissé une relation professionnelle forte. Nous restons persuadés que notre expérience nous permettra de mener à bien cette nouvelle mission musicale et espérons que cette deuxième production ancrera notre label dans le paysage discographique.

Où écouter Bex, Catherine, Romano

A Paris (75) vendredi 22 mars à 20h30 au New Morning dans le cadre du Sunset Hors Les Murs

Philip Catherine (guitare)

Emmanuel Bex (orgue Hammond)

Aldo Romano (batterie)

Programmation musicale

Bex, Catherine, Romano « La belle vie »

Letter From My Mother (Philip Catherine)

Sunset 025

Bex, Catherine, Romano « La belle vie »

Il Piacere (Aldo Romano)

Sunset 025

Jimmy Smith « A New Sound, A New Star, Vol 1, 1956 »

The Way You Look Tonight (Dorothy Fields, Jerome Kern)

Blue Note 1512

Jamie Saft, Steve Swallow, Bobby Previte « You Don't Know The Life »

Re : Person I Knew (Bill Evans)

Rare Noise 101

Maurice Vander « Piano Jazz, Trio Sessions »

Because of You (Wilkinson, Hammerstein)

Fresh Sound 974

Grand Ensemble Koa « Beat »

J'ai vu (Alfred Vilayleck)

Neuklang 4195

Riccardo Del Fra « Moving People »

Street Scenes (Riccardo Del Fra)

Cristal 276

Ambrose Akinmusire « Origami Harvest »

The Lingering Velocity of the Dead's Ambitions (Ambrose Akinmusire)

Blue Note 00602567737414

Cæcilie Norby « Sisters in Jazz »

Naked in the Dark (Cæcilie Norby)

ACT 9738-2

Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez « Duologue »

Duologue (Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez)

Mack Avenue 1145