Benoît Delbecq et ses lutins fantômes

“Gentle Ghosts” qui paraît chez Jazzdor, voit Benoît Delbecq entouré d’un casting parfait : Mark Turner, John Hébert et Gerald Cleaver. Un quartet qui embarque l’auditeur vers des sortes de mirages rythmiques et mélodiques. L’esquisse, sans bruit, du jazz de demain.

Au sommaire aujourd'hui

Benoît Delbecq à la Une

Pour éclairer l’histoire de ce Delbecq 4, il faut remonter au tournant des années 90, lorsque le pianiste new yorkais Ethan Iverson fait connaître la musique de Benoît Delbecq au saxophoniste Mark Turner, lequel intégrera alors son nouveau quintet Delbecq Unit (dont firent partie également Oene Van Geel, Mark Helias et Emile Biayenda) pour sa création au Festival Jazzdor de Strasbourg 2003. Suivra l’enregistrement de l’album “Phonetics” chez Songlines, le label de Vancouver. Ce disque marque alors sa discographie en leader et emporte nombre d’éloges telles le Choc de l’Année 2004 du mensuel Jazzman, ou encore un article élogieux du critique Ben Ratliff dans le New York Times.

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 28 juin au 03 juillet 2021)

Jazz Culture article Jazz Culture : anniversaire de la disparition de Joe Henderson

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Beady Beast - On The Go

En 2008, le jeune et incontournable bassiste de la nouvelle scène New-Yorkaise John Hébert, un louisianais, grand amateur du parcours de Benoît Delbecq, l’invite à rejoindre son nouveau trio qu’il forme avec le batteur Gerald Cleaver. C’est avec Gerald Cleaver que John Hébert a formé la dernière rythmique du trio du légendaire pianiste Andrew Hill, et ce nouveau trio de John Hébert enregistrera avec Benoît Delbecq deux albums remarqués sortis chez CleanFeed, “Spiritual Lover” (2010) et “Floodstage” (2014), tout en tournant en Europe et aux USA.

Delbecq 4 est donc une mise en commun de la relation forte avec Mark Turner avec une complicité formidable rencontrée au sein du trio de John Hébert. Le quartet joue une première fois au Cornelia Street Café à New York en 2016, puis enregistre en 2017 au studio Trading8s dans le New Jersey l’album “Spots on Stripes” pour Clean Feed, un disque qui recevra lui aussi l’éloge de la critique internationale.

Le quartet tourne en France, en Suisse et en Belgique au printemps puis, à la fin de l’été 2019, à la suite de son concert à la Philharmonie de Paris pour Jazz à la Villette, il enregistre ce nouvel album en une journée au Studio MidiLive, près de Paris. Igor Juget est là avec ses caméras. Comme toujours, Benoît Delbecq signe l’intégralité des compositions, mais l’album comporte exceptionnellement deux « reprises », dont l’une écrite pour Mark Turner en 2002.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Claudia Solal & Benoît Delbecq, la maison des songes

Dans ce nouvel album, “Gentle Ghosts”, Benoît Delbecq manipule parfois, assis au piano, à l’aide d’un pédalier qui pilote son ordinateur, un principe d’enregistrement en temps réel des micros de chacun des instrumentistes, ou encore du quartet tout entier, soit un procédé qu’il aime à nommer « postradiophonique ». L’auditeur est ainsi parfois appelé à revivre de petites miniatures musicales qu’il ou elle vient d’entendre et qui mutent sous ses oreilles, injectées dans le jeu du quartet. Ce procédé de douce bascule peut venir ainsi offrir de nouveaux états de musique. Benoît Delbecq s’empare ainsi du rôle qu’il tient aussi dans “Plug and Pray” avec Jozef Dumoulin ou” Ambitronix” avec Steve Argüelles, un rôle de « remixin situ » qu’il avait donné au batteur Steve Argüelles dans son disque « Pursuit » (Songlines, 2000) ou encore dans « Poolplayers » (Songlines, 2007) avec Arve Henriksen. Une utilisation fort parcimonieuse de l’électronique qui poursuit ses rêves d’états de musiques inédits.

à réécouter AUDIO 1h émission Tapage nocturne Les 20 ans d'aventures musicales des Amants de Juliette

Soutenu dans son aventure au long cours par des musiciens aussi cruciaux que Mal Waldron, Steve Lacy, Paul Bley, Steve Coleman ou encore György Ligeti ou Pascal Dusapin, mais aussi par les lieux et festivals qui lui sont particulièrement fidèles tels le Jazzdor Strasbourg, l’Europa Jazz Le Mans, le Vancouver International Jazz Festival, le Wroclaw Jazztopad, ou encore le Sud des Alpes de Genève, le pianiste parisien poursuit son parcours musical singulier. Car ce musicien libre et indocile - qui aime autant Thelonious Monk que la musique des pygmées Aka, Paul Bley que Domenico Scarlatti, Ornette Coleman que Claude Monet, qui s’intéresse autant à l’architecture qu’aux propriétés des nombres imaginaires - traverse la vie musicale du jazz international depuis le tournant des années 90, où depuis trois décades il construit une carrière sans tapage, à l’abri des modes et travaux séducteurs, mais nourrie par un élan vif et la transmission d’une écriture et pensée musicale en constante recherche. Une musique qui fait l’éloge du collectif, de l’invention, des formes et sonorités sensibles servie par des improvisateurs aux voix exceptionnelles.

(extrait du communiqué de presse)