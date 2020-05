Benjamin Moussay sur le promontoire d'ECM

“Promontoire” de Benjamin Moussay, vient enrichir la série des albums en piano solo du label ECM. Mais c’est une première pour le pianiste français.

Benjamin Moussay à la Une

« Vibration sensuelle de la corde qui illumine le silence. Danse solitaire sur le flux du rythme intérieur. Ecritures prétextes infiniment remaniées au gré de l’instant. Temps étiré, liberté, espace, plaisir, éphémère suspendu…En piano solo, je connais le point de départ et la destination. Le mystère réside dans l’étonnant voyage… » - Benjamin Moussay

Après sa participation active à trois albums majeurs de Louis Sclavis sur ECM (“Sources”, “Salt and Silk Melodies”, et “Characters on a Wall”), dans lesquels son sens de l’improvisation éclatait à chaque mesure, le pianiste français Benjamin Moussay s’est vu proposer l’enregistrement d’un album en solo. Il nous présente aujourd’hui avec “Promontoire” le résultat de son travail : un album pensé, réfléchi et intensément lyrique qui s’impose à la fois comme une œuvre personnelle profondément originale et une contribution admirable à la longue suite d’albums de piano solo dont ECM s’est fait au fil du temps une spécialité. “Promontoire” a été produit par Manfred Eicher, et enregistré aux Studios la Buissonne en janvier 2019.

Benjamin Moussay, on le présente comme un sorcier des claviers, modeleur d’espaces, un pianiste imaginatif au jeu sensuel, claviériste protéiforme,entre giboulées de piano onirique au bord d’un précipice et architectures électroniques intimes et spectrales. Martial Solal dit aussi de lui «il joue juste. Ni trop, ni trop peu.». S’il affectionne particulièrement les concerts en piano solo, on ne compte plus ses collaborations auprès des plus grands noms du jazz, tels que Louis Sclavis, Marc Ducret, Daniel Humair, Tony Malaby, Michel Godard, Steve Swallow, Michel Portal, Vincent Peirani, Martial Solal, Youn Sun Nah, Airelle Besson, l’ONJ... Pédagogue confirmé il enseigne aux Conservatoires du 13e et 18e arrondissements, au CRR de Paris et lors de stages et masterclasses. Il compose également pour l’image et le théâtre.

Programmation musicale

18h06 - Benjamin Moussay « Promontoire »

127 (Benjamin Moussay)

Benjamin Moussay (piano)

ECM 2659

18h10 - Benjamin Moussay « Promontoire »

Don't Look Down (Benjamin Moussay)

Benjamin Moussay (piano)

ECM 2659

18h13 - Benjamin Moussay « Promontoire »

The Fallen (Benjamin Moussay)

Benjamin Moussay (piano)

ECM 2659

18h17 - Paul Bley « Open, to Love »

Ida Lupino (Paul Bley)

Paul Bey (piano)

ECM 1023

18h26 - Enzo Carniel, House of Echo « Walls Down »

Tones of Stone (Enzo Carniel)

Enzo Carniel (piano, piano préparé, Fender Rhodes, synthés, field recording, sound design), Marc Antoine Perrio (guitare, électronique, sound design), Simon Tailleu (contrebasse), Ariel Tessier (batterie, percussions, pierres)

Jazz&People 820001

18h30 - Enzo Carniel, House of Echo « Walls Down »

Unwall (Enzo Carniel)

Enzo Carniel (piano, piano préparé, Fender Rhodes, synthés, field recording, sound design), Marc Antoine Perrio (guitare, électronique, sound design), Simon Tailleu (contrebasse), Ariel Tessier (batterie, percussions, pierres)

Jazz& People 820001

18h35 - Benny Goodman « The Quintessence »

Six Flats Unfurnished (Richard Maltby)

Benny Goodman (clarinette, direction), Jon Walton (saxophone ténor), Leon Sims (saxophone ténor), Clint Neagley (saxophone alto), Hymie Schertzer (saxophone alto), Bob Poland (saxophone baryton), Jimmy Maxwell (trompette), Lawrence Stearns (trompette), Tony Faso (trompette), Charlie Castaldo (trombone), Lou McGarity (trombone), Dave Barbour (guitare), Mel Powell (piano), Cligg Hill (contrebasse), Howard Davies (batterie)

Frémeaux 244

18h40 - Julia Hülsmann « Nor Far From Here »

Le Mistral (Marc Muellbauer)

Uli Kempendorff (saxophone ténor), Julia Hülsmann (piano), Marc Muellbauer (contrebasse), Heinrich Köbberling (batterie)

ECM 2664

Alain Goraguer « Le Monde instrumental d'Alain Goraguer »

I Only Have Eyes For You (Harry Warren, Al Dubin)

Alain Goraguer (piano), Paul Rovère (contrebasse), Christian Garros (batterie)

Frémeaux 5758

Jon Balke « Discourses »

The Assumptions (Jon Balke)

Jon Balke (piano)

ECM 2648

Jon Balke « Discourses »

The Certainties (Jon Balke)

Jon Balke (piano)

ECM 2648