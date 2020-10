Ben Wendel, haut les cœurs

“High Heart” qui paraît chez Edition est le cinquième album du saxophoniste et compositeur américain Ben Wendel. Il y apparaît définitivement émancipé du groupe Kneebody au sein duquel il s’était fait connaître.

“High Heart” est une déclaration personnelle et le reflet du parcours de Ben Wendel dans une société de plus en plus complexe, saturée d’informations et prête à tous les déséquilibres. C'est un album qui ouvre la discussion et soulève des questions sur la façon dont les artistes "créent un art personnel et significatif à une époque de plus en plus anonyme".

Les technologies de création, de communication, de diffusion et de consommation de la musique ont évolué au cours des dix dernières années jusqu'à devenir presque méconnaissables par rapport à ce qui existait auparavant. En conséquence, il y a de plus en plus de musique créée et publiée, et il faut lutter dans un goulot d’étranglement pour un se faire une place sur le marché. Le processus de création est plus facile, moins cher et la pléthore de canaux de communication est déroutante. Nous vivons une époque complexe, et le moment est venu de chercher la clarté dans la confusion.

Qu'est-ce que cela signifie pour les musiciens et les artistes ? Comment les jeunes musiciens se battent-ils pour trouver un espace et comment les artistes plus établis peuvent-ils s'adapter à de nouveaux modes opératoires ? L'accélération de l'utilisation de la technologie réduit-elle la valeur de la création musicale ? Comment les compositeurs et les interprètes peuvent-ils continuer à exprimer leur musique de manière authentique et atteindre leur public en continuant à donner de la substance et un but à leur carrière ?

Toutes ces questions sont soulevées dans le nouvel album de Ben Wendel, comme il l'explique : L'ère numérique a apporté des changements sismiques qui affectent les musiciens et les artistes de toutes sortes de façons. Certains ont des avantages profonds, mais ces changements remettent en question ce que signifie être un artiste. La technologie a démocratisé la culture au point de la rendre insignifiante. Tout se nivelle et il n'y a plus de différence entre la culture et le divertissement - c'est devenu une question de "pertinence ou de non pertinence".

“High Heart” est un album d'une grande originalité. C'est un reflet personnel sur le statut de l’artiste. Ben Wendel a cherché à comprendre la pertinence de sa musique et à trouver un équilibre dans un monde dont complexité crée de la confusion. Le résultat est une véritable expression artistique - une manifeste. C'est un album qui définit la frontière entre un grand musicien et un artiste. Il est développé, réfléchi et communicatif et il permet à la musique de s’exprimer, sans forcer le trait.

Une note sur l'emballage en vinyle :

L'idée de personnaliser chaque pochette en vinyle accompagne le message sur la nécessité d’une expression peronnelledans une époque de plus en plus impersonnelle. C'est pourquoi chaque exemplaire de l'édition limitée de l'album en vinyle coloré sera peint à la main de manière unique.

Ben Wendel (saxophone ténor)

Michael Mayo (voix)

Shai Maestro (piano, Fender Rhodes)

Gerald Clayton (piano, Fender Rhodes)

Joe Sanders (basse)

Nate Wood (batterie)