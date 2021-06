Ben Goldberg, le pluriel de la clarinette

Pour son dernier disque, “Everything Happens to Be”, qui paraît sur son label BAG Production, Ben Goldberg, pionnier de la clarinette et pilier de la Bay-Area, a réuni un groupe de ce qu'il appelle des "personnalités musicales singulières et excentriques".

À propos de la création du groupe : "En tant que compositeur, je n'écris pas pour des instruments mais pour des personnes spécifiques. Lorsque je confie une tâche à quelqu'un, j'ai besoin de savoir qu'il l'exécutera selon la façon dont il l'entend et l'imagine en tant qu'individu. Et cela aide s'ils sont têtus, de sorte que lorsque vous les dirigez, ils suivent ou non vos instructions : de cette façon, vous pouvez compter sur chacun pour tracer sa propre voie et vous retrouver à la fin. Je dois donc être sélectif quant aux personnes que j'invite à la fête. Et ce disque, je dois le dire, est une sacrée fête". Ben Goldberg

Son formidable quintet est composé de certains des musiciens les plus passionnants de New York : la guitariste Mary Halvorson, le saxophoniste ténor Ellery Eskelin, le bassiste Michael Formanek et le batteur Tomas Fujiwara. Dans la réalité d'avant la Covid, Ben Goldberg passait de plus en plus de temps à New York, se produisant et travaillant avec une grande partie de la communauté des improvisateurs de la ville. Il a tissé un lien particulier avec Mary Halvorson et Tomas Fujiwara au sein de leur trio d'improvisation The Out Louds, dont Ben Goldberg dit qu'il a "appris à connaître les contours ainsi que les zones où ils aimeraient se lancer". Ces improvisations ont servi à renforcer le désir de Ben Goldberg de composer pour eux une musique qui exploiterait ces inclinations tout en suggérant de nouvelles voies, pour mettre en lumière les différents recoins de leur langage naissant.

La relation de Ben Goldberg avec Ellery Eskelin a commencé lorsque le clarinettiste a écrit une lettre au saxophoniste en 1993. L'amour de Ben Goldberg pour l'approche originale d'Ellery Eskelin persiste à ce jour, et Ben Goldberg note avec admiration que "le son d'Ellery est le cœur déchiqueté du monde moderne." Ellery Eskelin a joué sur “Unfold Ordinary Mind” de Ben Goldberg en 2013, mais leur réunion sur ce nouvel album est spéciale. Leur sensibilité mélodique commune et les profondeurs du lyrisme partagé les trouvent en parfaite empathie.

Ben Goldberg a commencé à jouer avec le bassiste Michael Formanek au cours de la dernière décennie dans de nombreux groupes, appréciant particulièrement leur travail dans le contexte du duo. Ben Goldberg dit de lui que "Mike est l'un de nos musiciens les plus accomplis, les plus réfléchis et les plus swinguants. J'apprends quelque chose chaque fois que je joue avec lui". La relation de longue date de Michael Formanek avec Mary Halvorson et Tomas Fujiwara - dans les groupes Thumb Screw, Code-Girl de Mary Halvorson, en plus de l'Ensemble Kollosus de Michael Formanek - a également une grande influence sur l'intimité et la familiarité évoquées dans “Everything Happens to Be”.

Pour Ben Goldberg, une grande partie de cette musique fait partie d'une définition élargie du choral, ou d'une exploration des différentes facettes évoquées par ce mot - pas seulement chez Bach, mais aussi dans les Hot Five et Seven d’Armstrong, ainsi que chez Ornette Coleman et Paul Motian ; des groupes qui valorisent à la fois l'individu et l'ensemble, et l'individu au sein de l'ensemble avec l'expression d'un objectif commun.

Ces réflexions sur les chorals sont également nées d'un cadeau fortuit que Ben Goldberg a reçu de son ami Charles Burnham : une clarinette en mi bémol Albert System qui, selon Ben Goldberg, est "parfaite pour le blues, les airs folkloriques et les hymnes", et il note le "son innocent et ouvert" de l'instrument. Cette clarinette a amené Ben Goldberg à vouloir arranger de vieux succès comme Abide With Me, entendu à l'origine sur un album de Thelonious Monk quand il était enfant, et à inonder le reste de l'album de chorals : de Chorale Type à la mêlée extravagante à la fin de Cold Weather, en passant par le contrepoint improvisé polyphonique de What About.

À propos du titre énigmatique et provocateur de l'album, Ben Goldberg note qu'il pourrait être considéré comme "une réponse simple à une question existentielle. Ou peut-être 'Everything Happens to B.' : vivez assez longtemps et vous entendrez à peu près tout. Mais je n'ai jamais rien entendu de similaire à que ce que j'entends sur ce disque. J'espère que vous l'entendrez aussi.”

Ben Goldberg a grandi à Denver, dans le Colorado. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en musique à l'Université de Californie, à Santa Cruz, et un Master of Arts en composition au Mills College. Il a été l'élève de l'éminent clarinettiste Rosario Mazzeo, et a étudié avec Steve Lacy et Joe Lovano.

(extrait du communiqué de presse en anglais - tradcution E. Lacaze / A. Dutilh)