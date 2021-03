Belmondo Quintet, la fraternité libre et égale

Dix ans après leur dernier album commun, Lionel et Stéphane Belmondo célèbrent leurs retrouvailles et la reformation de leur mythique quintet. “Brotherhood” paraît chez B Flat / Jazz & People.

Lionel et Stéphane Belmondo invités de Alex Dutilh.

A la tête d’un groupe en forme de all-stars avec Eric Legnini au piano, la fratrie la plus fameuse du jazz hexagonal célèbre ses maîtres à penser et fait la synthèse d’un quart de siècle d’aventures musicales, habitée par une mémoire sans faille et une force spirituelle intacte.

Qui ne connaît pas les frères Belmondo ? Stéphane, héritier flamboyant de Chet Baker et Freddie Hubbard, l’un des grands lyriques de son instrument, compte parmi les trompettistes les plus estimés de ce côté-ci de l’Atlantique. Lionel, le saxophoniste, a fait se rencontrer les musiques de Lili Boulanger et Yusef Lateef, a réuni l’esprit coltranien avec les traditions liturgiques françaises, et porté la flamme du jazz au cœur de l’univers classique.

Depuis plus d’un quart de siècle, ces deux musiciens d’exception ont mené un nombre impressionnant d’aventures musicales, avec le soutien inconditionnel de leur groupe, qui les a toujours suivis dans leurs explorations artistiques. Aujourd’hui, forts de leur histoire commune et fidèles à leurs principes, les frères remettent à l’honneur l’intrépide Belmondo Quintet en retrouvant, au piano, le magnifique Eric Legnini, dont on n’a plus à vanter l’élégance de toucher ni l’esprit soulful.

Fondé en 1993, ce quintet s’articule sur la paire complice formée depuis l’enfance par Lionel et Stéphane Belmondo. Le groupe a marqué le paysage français du jazz en défendant bec et ongles le droit de jouer une musique intense et spirituelle, résolument acoustique, en réactualisant les concepts du jazz moderne développés par des artistes tels que Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans ou Wayne Shorter.

« Brotherhood » est le cinquième album du Belmondo Quintet. Il marque le retour au disque d’un groupe qui, au fil des années, a accueilli la fine fleur du jazz hexagonal et constitué un exemple pour plusieurs générations de musiciens français. Parmi les musiciens à avoir fait partie régulièrement du groupe au fil des années, on compte ainsi les pianistes Henri Florens, Laurent Fickelson et Eric Legnini ; les contrebassistes Thomas Bramerie, Clovis Nicolas, Paul Imm et Sylvain Romano ; les batteurs Jean-Pierre Arnaud, Philippe Soirat, Dré Pallemaerts, Laurent Robin et Tony Rabeson. C’est cette histoire d’un quart de siècle que ce projet entend célébrer par un nouvel opus placé sous le sceau de la fraternité, familiale et musicale.

Le répertoire de l’album est entièrement constitué de nouvelles compositions, dont une série de pièces dédiées à de grands musiciens de jazz qui ont été des figures tutélaires dans le développement du Belmondo Quintet.

Reprenant un procédé initié par Bach lui-même qui, dans l’Art de la Fugue, introduisit le fameux thème qui se base sur les quatre lettres de son nom B.A.C.H., Lionel Belmondo a écrit une série de quatre compositions sur le nom de ses inspirateurs : Wayne’s Words sur le nom de Wayne Shorter ; Yusef’s Tree sur celui de Yusef Lateef ; Letters to Evans à partir de Bill Evans et Woody ‘n Us sur le nom de Woody Shaw. En établissant un système de correspondances entre les lettres qui composent le patronyme des musiciens et les notes de la gamme, Lionel Belmondo reprend ainsi au profit du jazz le même principe mis en œuvre par Maurice Ravel lorsqu’ il conçut en 1922 la fameuse Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré et donne naissance par ce biais à des évocations étonnamment expressives de ses figures d’influence.

« Brotherhood » inclut également deux compositions de Lionel qui se rattachent, quant à elle, à la tradition française de l’orgue liturgique, notamment par leur rapport à la modalité : Doxologie et Sirius, dans lesquelles le Belmondo Quintet renoue avec l’esprit de « Hymne au Soleil ». Pour sa part, Stéphane Belmondo est l’auteur de deux thèmes, Prétexte, dans la grande tradition énergique du quintet, et Song for Dad, une très délicate ballade dédiée à leur père, Yvan, disparu en décembre 2019, qui fut le premier mentor musical des deux frères.

En outre, « Brotherhood » marque la résurgence du label B Flat Recordings - créé par les frères Belmondo en 2003 et en sommeil depuis 2011 - sur lequel paraîtront d’autres projets et rééditions.

(extrait du communiqué de presse)

Stéphane Belmondo (trompette et bugle)

Lionel Belmondo (saxophone ténor, soprano et flûte)

Eric Legnini (piano)

Sylvain Romano (contrebasse)

Tony Rabeson (batterie)

Concert sans public en direct su Sunside samedi 03 avril à 19h dans Jazz Club de Yvan Amar