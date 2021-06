Barney Wilen, un tapis rouge pour "La note bleue"

Imaginée à l’origine par Elemental Music pour le Disquaire Day du 12 juin, la réédition du chef d’œuvre du saxophoniste donne lieu à un somptueux coffret. Sortie décalée au 17 juillet pour le Record Store Day international. Avant-première dans Open Jazz.

Barney Wilen à la Une

La carrière du saxophoniste français Barney Wilen a été propulsée en 1957 lorsqu'il a rejoint Miles Davis sur la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Cependant, sa popularité a progressivement décliné dans les années 1970, bien qu’il ait produit énormément de belles musiques à cette période. La sortie du LP “La Note Bleue” en 1987 a marqué un renouveau sa carrière.

Cet album légendaire faisait suite au succès de la bande dessinée de Jacques de Loustal et Philippe Paringaux, partiellement inspirée de sa vie, intitulée Barney et la Note Bleue, qui a remis le saxophoniste sur le devant de la scène.

Plutôt que de rééditer simplement cet enregistrement majeur de Barney Wilen, Elemental Music a choisi de réaliser un coffret, au format 30x30cm réunissant le disque original en format LP, un livret de 40 pages, la BD et un CD inédit.

VINYLE 180 GR

De la version originale de l’album, remasterisé à partir des bandes analogiques 24 pistes d’origine, effectuée par l’ingénieur du son qui a initialement enregistré l’album, Hervé Le Guil, assisté de Daniel Cayotte. “La Note Bleue” a reçu le Grand Prix Jazz de l’Académie Charles Cros pour le “Meilleur album de jazz français de 1987”, avec Barney Wilen aux saxophones ténor et soprano, Alain Jean-Marie au piano, Philippe Petit à la guitare, Riccardo Del Fra à la contrebasse et Sangoma Everett à la batterie.

LIVRET DE 40 PAGES EN FORMAT LP

Il contient des textes de Philippe Vincent (producteur de l’album pour Ida), Francis Marmande (Le Monde) et du bassiste Riccardo Del Fra, ainsi que de courts commentaires de Jacques de Loustal, Philippe Paringaux, Daniel Richard, Patrick Wilen, Alain Jean-Marie et Sangoma Everett, entre autres. On y trouve également des photos inédites des sessions de studio originales réalisées par Guy Le Querrec, ainsi que d’autres souvenirs inédits.

BANDE DESSINÉE

Édition intégrale en anglais de 88 pages de la BD emblématique Barney et La Note Bleue de Jacques de Loustal & Philippe Paringaux. Publiée en collaboration avec Casterman.

CD BONUS INÉDIT

Le Barney Wilen Quartet enregistré en concert par Radio France, avec Jacky Terrasson au piano, Gilles Naturel à la contrebasse et Peter Gritz à la batterie. Enregistré le 27 septembre 1989 au club de jazz parisien Le Petit Opportun. Le répertoire est constitué de nouvelles interprétations des morceaux de “La Note Bleue”. Publié en collaboration avec l’INA.

