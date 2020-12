Barney Wilen & Tete Montoliu, rencontre inédite, Grenoble 1988

Après “Barney Wilen - Live in Tokyo 91” (Prix du meilleur album inédit Palmarès 2019 de l’Académie du Jazz) et “Barney Wilen & Alain Jean-Marie - Montréal Duets”, Elemental Music présente le double CD inédit “Barney And Tete”. Sortie le 4 décembre.

"A ma connaissance, Barney Wilen et Tete Montoliu n’avaient jamais joué ensemble auparavant. Le caractère unique de l'événement lui donne encore plus de saveur.” Philippe Vincent

Dans le Monde du 1er décembre, Francis Marmande commençait ainsi sa chronique : “On a toujours appelé le pianiste catalan Vincente Montoliu (1933-1997), « Tete ». Quant à Bernard Jean Wilen (1937-1996), de mère française et de père américain, il aura eu ce génie poétique de transmuer son nom en « Barney Wilen ». Barney & Tete : le saxophoniste (ténor et soprano) de légende et le pianiste mythique, pour la première fois ensemble. Ce concert, inédit, vient d’être publié en un double album. Vendredi 12 février 1988 à Grenoble : Barney a 50 ans, Tete, 54. Riccardo Del Fra, à peine 32 ans, contrebasse, fera office de go-between : d’une énorme présence tout du long, volume, invention mélodique et swing imparables. Quant à Aaron Scott (Chicago, né en 1956), batteur au CV digne d’un Prix Nobel des cymbales, des deux côtés de l’Atlantique, il est de bout en bout d’une furia exacte.”

Et dans le livret du disque, Ashley Kahn imagine le contexte. “Créer l’histoire de la musique est rarement un acte conscient; certainement pas dans le jazz. On peut imaginer que les quatre rentrent à leur hôtel ce soir-là, pensant à tout sauf au concert qu’ils venaient de donner, peut-être se retrouver pour un dernier verre dans le bar du hall puis partir séparément le matin pour leurs prochains concerts. Peut-être que Wilen et Montoliu ont fait leurs derniers adieux au petit déjeuner ce matin-là.”

Un double CD inédit du Live au Festival de Jazz de Grenoble, enregistré le 12 février 1988, avec livret de 24 pages de textes en français et en anglais ainsi que les commentaires exclusifs de Ashley Kahn, Philippe Vincent, Riccardo Del Fra et Patrick Wilen. Version vinyle à suivre sous peu.

Barney Wilen (saxophone ténor, saxophone soprano)

Tete Montoliu (piano)

Riccardo Del Fra (basse)

Aaron Scott (batterie)