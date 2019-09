Barney Wilen inédit, en club à Tokyo

Au sommaire aujourd'hui

Barney Wilen à la Une - un partenariat France Musique

“ Lorsque nous avons joué au Keystone Korner en 1991 (...), je me souviens de la foule des fans de jazz japonais faisant la queue pour lui demander de signer des autographes sur ses disques originaux et d’écouter nos concerts avec un respect presque religieux.” Olivier Hutman

“Ce magnifique concert a été enregistré sur le DAT de mon père, qu’il venait d’acquérir. Grâce à sa clairvoyance et à sa passion pour la technologie, nous pouvons désormais profiter de ces moments passés il y a près de 30 ans au Keystone Korner de Tokyo. “ Patrick Wilen

“Tout comme Django Reinhardt ou Martial Solal, Barney était un musicien autodidacte : il avait un profond amour pour la musique qui ne lui avait pas été transmis ni imposé. Il avait appris en jouant avec la radio américaine, qu’il écoutait chez son père. Il aimait le chant et jouait comme un chanteur en s’accrochant à la mélodie. Sa musique était légère et fragile, toujours en interaction avec les musiciens qui l’accompagnent. Son maintien aristocratique, son humour sarcastique, sa fidélité en amitié en faisait une personne attachante. Son éclectisme, sa sensibilité, son admiration pour les peintres et les chanteurs, son goût pour les voyages et l’aventure, ont fait de sa vie une oeuvre d’art. “ Gilles Naturel

Bernard-Jean Wilen, né à Nice dans une famille juive franco-américaine réfugiée aux USA pendant la guerre, a été l’un des premiers à prouver qu’au plus haut niveau, le jazz ne restait plus l’apanage des Américains. En 1954, à 18 ans, il entre en studio avec le producteur Henri Renaud. La même année, le gamin à l’allure de premier de la classe bluffe le saxophoniste Allen Eager. Le londonien Leonard Feather, éminence critique du jazz, discerne en lui un prodige. Confirmation en 1957 : Barney tient se place à côté de Miles Davis. Consécration suprême, l’Académie du Jazz lui décerne le Prix Django Reinhardt. Il a vingt ans. La publication de la BD La Note Bleue, de Loustal et Paringaux, au milieu des années 80, tire le surdoué de l’oubli et lui insufflera, singulièrement, une nouvelle identité.

Bruno Pfeiffer (extrait des notes de pochette)