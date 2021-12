Barney Wilen : "French Ballads", édition augmentée

Immédiatement après l’énorme succès de son album “La Note Bleue”, le saxophoniste français Barney Wilen s’était lancé dans “French Ballads”, un album composé de versions jazz de merveilleuses chansons françaises. Sortie remastérisée, avec quatre prises inédites, chez Elemental Music.

Barney Wilen : "French Ballads" à la Une

Synthèse parfaite entre le jazz et la chanson française, le nouvel album de Barney Wilen constitue un nouveau succès et est, de par son répertoire et son approche, une œuvre tout à fait singulière dans l’histoire du jazz.

Selon Philippe Vincent, producteur de Ida Records, le label d’origine de “French Ballads” : “A peine trois mois après la sortie de “La Note Bleue”, je pensais que Barney allait vite en besogne, mais il n’avait pas tout à fait tort de vouloir battre le fer tant qu’il était encore chaud. De plus, il est vrai que beaucoup de musiciens se tournent rapidement vers leur prochain projet dès que le précédent est sorti. Son idée était de consacrer un enregistrement à un répertoire de mélodies françaises, et j’ai été immédiatement séduit par cette proposition, car son style de jeu et son phrasé de saxophone pouvaient se rapprocher du chant.”

Cette réédition “de luxe”, en format double LP ou CD, est accompagnée de textes du journaliste Ashley Kahn, du producteur Philippe Vincent, des musiciens Riccardo Del Fra et Sangoma Everett, ainsi que que de fils de Barney, Patrick Wilen.

Pour Ashley Kahn, « c'est un Barney Wilen différent, une identité de saxophone différente, qui résonne sur “French Ballads”. Comment pourrait-il en être autrement ? Plus confiant et complexe. Plus à l'aise et en phase avec l'évolution musicale depuis les années 1950 : on l'entend dans la liberté sans précipitation de son jeu, dans les rafales et les embellissements qu'il ajoute. Les mélodies et les paroles étaient autant familières aux oreilles des amateurs jazz qu'à celles du grand public. Beaucoup étaient associés à des films populaires et, tout cela ensemble esquissait de fierté nationale. C'est un défi de choisir les moments préférés sur “French Ballads” : découvrir cette musique par soi-même devrait faire partie du plaisir. »

Et ce plaisir est énorme. Un grand album d’art lyrique.

Barney Wilen (saxophones ténor et soprano)

Michel Graillier (piano)

Riccardo Del Fra (contrebasse)

Sangoma Everett (batterie)