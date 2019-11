Baptiste Trotignon, la maison d'hôtes

Au sommaire aujourd'hui

« C'est probablement l'album qui me ressemble le plus. » Avec ses mots à lui, Baptiste Trotignon le décrit comme un album « qui raconte une histoire, celle d'une évolution, une transformation intérieure, une sorte de chrysalide…Une période qui a accompagné des bouleversements profonds dans ma vie personnelle, et cette musique en est le miroir, le reflet, elle sonne maintenant à mes yeux comme une renaissance. »

A juste titre, ‘You’ve Changed’ se révèle être un album extrêmement abouti. Les compositions originales, véritables « improvisations totales, sans préméditation » sur lesquelles Baptiste laisse libre court à son imagination (Milonga, Speed et Epilogue), se mélangent parfaitement à des reprises brillantes de standards cultes (I’m a Fool to Want You de Frank Sinatra et Billie Holiday, Sugar Man de Sixto Rodriguez, Here, There and Everywhere des Beatles).

« Le son de la musique jouée ici est un autre son que celui que j'ai souvent utilisé ces dernières années. Après plusieurs albums où j'avais souhaité mettre en avant la percussion, je désirais maintenant revenir à mes premières amours: la pureté et l'authenticité sans effet du son acoustique, le son brut dans toute son évidence. »

Outre la grande qualité du répertoire, l’album se dévoile également à travers une incroyable série de duos intimes et un casting cinq étoiles d’invités prestigieux : Ibrahim Maalouf, Camélia Jordana, Thomas de Pourquery, Joe Lovano, Vincent Segal et le trompettiste Avishai Cohen.

Baptiste Trotignon sera le Directeur artistique du Festival Pianomania de la journée spéciale piano au Théâtre des Bouffes du Nord du 17 novembre et se produira le même jour pour le lancement de l’album ‘You’ve Changed’.

(extrait du communiqué de presse)

A Rennes (35) jeudi 07 novembre à 21h à la MJC Bréquigny dans le cadre de Jazz à l'Ouest

Michel Portal (clarinette, saxophone)

Baptiste Trotignon (piano)

A Pontoise (95) vendredi 08 novembre à 20h30 dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise

Baptiste Trotignon solo

A Sanary-sur-Mer (83) dimanche 10 novembre à 20h30 au Casino Viking dans le cadre de Jazznary

Jazziro

Jairo (voix, guitare)

Leonardo Sanchez (guitare)

Baptiste Trotignon (piano)

Carlos Tero Buschini (contrebasse)

Minino Garay (percussions)

A Nevers (58) jeudi 14 novembre à 18h30 au Théâtre Municipal dans le cadre de D'Jazz Nevers

Géraldine Laurent "Cooking"

Géraldine Laurent (saxophone alto)

Yoni Zelnik (contrebasse)

Donald Kontomanou (batterie)

Invité :

Baptiste Trotignon (piano)

A Paris (75) dimanche 17 novembre à 20h30 aux Bouffes du Nord dans le cadre de Pianomania - le Jour et la Nuit du Piano

Philippe Cassard (piano)

Baptiste Trotignon (piano)

"invités surprises"

A Tours (37) mercedi 20 novembre à 20h à l'Opéra dans le cadre de sa résidence

Baptiste Trotignon solo

A Châlons-en-Champagne (51) vendredi 13 décembre à 20h30 à la Comète dans le cadre de Le Piano dans tous ses états

Baptiste Trotignon (piano)

Pierre de Bethmann (piano)

Eric Legnini (piano)

Frank Woeste (piano)

Baptiste Trotignon est l'invité de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin le 13 novembre.

