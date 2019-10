The Bad Plus, premier Edition

Au sommaire aujourd'hui

The Bad Plus à la Une

Une nouvelle trajectoire comme objectif. The Bad Plus présentent l'un de leurs albums les plus beaux à ce jour. Une musique de groupe, jouée avec beaucoup d'imagination et de vigueur. C'est intense, profondément honnête et personnel.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : The Fred Hersch Trio 10 Years / 6 Discs

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Marc Perrenoud + Joce Mienniel samedi 26 octobre à 21h à la Maison du Peuple - la Fraternelle à Saint-Claude (39) dans le cadre de JazzContreBand. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de samedi 26 octobre à 21h à la Maison du Peuple - la Fraternelle à dans le cadre de JazzContreBand. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Hadouk Quartet dimanche 27 octobre à 17h à la Maison Pour Tous Penhars - Terrain Blanc à Quimper (29). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de dimanche 27 octobre à 17h à la Maison Pour Tous Penhars - Terrain Blanc à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Nils Petter Molvær jeudi 24 octobre à 21h à la Petit Halle à Paris (75) avec Qwest TV. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

The Bad Plus : un trio fondamentalement démocratique avec une vision claire et un refus de se conformer aux conventions. Au cours des 18 dernières années, ils ont joué avec l’esprit d’aventure chevillé au corps et ont établi leurs propres règles, essentiellement sur un corpus de compositions originales. En 2018, ils annoncent un changement de line-up qui secoue le monde du jazz, amenant le pianiste Orrin Evans dans le groupe. Le résultat a suscité une nouvelle vague d'enthousiasme au sein du groupe qui redonnent de l'énergie à leur son et à leur inspiration.

Leur premier album avec le nouveau line-up, “Never Stop II”, était sorti en 2018. Rester maître de son destin a permis au groupe de se recentrer sur ce qu'il représentait, de redéfinir sa trajectoire, de s'enraciner de nouveau et de confirmer un son bien spécifique, tout en restant fidèle à l’identité d'origine. En fin de compte, “Never Stop II” a donné le coup d'envoi d'un renouveau pour le trio d'une manière qu'ils n'auraient pas pu prévoir. Autre surprise, le fait qu’ils soient aujourd’hui signés sur le label britannique Edition Records.

à réécouter émission Open jazz The Bad Plus sucrent le printemps

Pour The Bad Plus, “Activity Infinity” représente un endroit sain d'esprit au milieu du chaos général : la liberté d'exprimer et de dire quelque chose de personnel et de significatif sans être restreint ou contraint par les pouvoirs en place. Dans ce groupe, les trois musiciens agissent comme une seule voix, partageant un but et un message communs. Avec les compositions partagées entre les membres du trio, la musique de “Activate Infinity” est à la fois protéiforme et ciblée, écrite individuellement mais produite collectivement. Ce sont des compositions écrites avec la liberté d'explorer et de s'exprimer. L'idée d'un voyage fougueux et sans fin inspirera le groupe et ses fans à activer l'infini en d'innombrables façons riches et créatives. Alors, asseyez-vous, écoutez et profitez de la balade !

(extrait du communiqué de presse anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)