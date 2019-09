Avishai Cohen & Yonathan Avishai, jeux d’enfance

Au sommaire aujourd'hui

Avishai Cohen & Yonathan Avishai à la Une

Comme le sous-entend le titre de l’album, littéralement “jouer la salle”, les deux musiciens ont très largement pris en compte le lieu de l’enregistrement, le fameux Auditorio Stelio Molo de la RSI (la Radio Suisse Italienne) à Lugano.

Avishai Cohen et Yonathan Avishai étaient encore adolescents lorsqu’ils se sont découvert une passion pour le jazz à Tel Aviv et ont entrepris d’en explorer ensemble les territoires. Ils n’ont depuis jamais cessé de jouer ensemble, le pianiste participant notamment de manière décisive aux album ECM ”Into The Silence” et “Cross My Palm With Silver” du trompettiste.

“Playing The Room", leur premier album co-signé, paraît chez ECM/Universal et les présente en duo. Il s’ouvre sur de la musique originale composée alternativement par le trompettiste et le pianiste pour se conclure par une interprétation bouleversante de la berceuse Shir Eres du compositeur israélien Sasha Argov. Entre temps, Avishai Cohen et Yonathan Avishai improvisent, de manière ludique et avec une grande profondeur émotionnelle, sur des thèmes issus de la tradition du jazz : Coltrane, Ellington, Abdullah Ibrahim, Ornette Coleman, Milt Jackson et même Stevie Wonder sont ainsi au programme.

Les résonances acoustiques si particulières du studio de Lugano constituent un facteur déterminant de la force émotionnelle de la conversation musicale, une musique intimiste relevant sur bien des aspects de la musique de chambre. Enregistré en septembre 2018, sous la direction artistique de Manfred Eicher, “Playing The Room” est disponible à la fois sous forme de disque vinyle audiophile et de CD.

(extrait du communiqué de presse)