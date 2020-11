Avishai Cohen vu par ses fans

"Avishai Cohen - The 50 Gold Selection" est une collection de ses compositions les plus populaires choisies par ses fans au terme d'un sondage réalisé en 2019. L’ensemble est présenté dans un somptueux coffret vinyle en lettres d’or et édition limitée, comprenant 6 LPs 180gr remasterisés.

Le coffret, édité par le propre label d'Avishai Cohen, Razdaz, distribué par Naïve, comprend également un livre à couverture rigide de 32 pages avec des notes rédigées par Avishai Cohen, des photos rares, une affiche spéciale et d'autres contenus exclusifs.

"Avishai Cohen - The 50 Gold Selection" est un remerciement spécial de sa part à ses plus fidèles fans et adeptes dans sa cinquantième année, ce qui en fait un objet de collection exclusif disponible dans le monde entier à partir du vendredi 27 novembre 2020. C'est la première fois que la musique d'Avishai Cohen est remasterisée et présentée de manière aussi exclusive, avec 250 minutes d'enregistrements de ses albums sortis depuis 1998.

Le coffret vinyle contient 50 titres sélectionnés tels que Remembering, Seven Seas, Eleven Wives, Morenika ou Song Of Hope, tirés de douze de ses albums, dont les best-sellers “Gently Disturbed”, “Aurora”, “Continuo”, “1970” et bien d'autres encore.