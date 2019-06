Avishai Cohen, back to jazz

Au sommaire aujourd'hui

Avishai Cohen à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. 1 CD pour les 10 premiers bonnes réponses. Bonne chance !

« Cette fois, j’ai voulu me concentrer sur autre chose. Pour moi, “Arvoles”est une musique nouvelle, une sorte de réflexion sur l’univers qui m’a entouré ces dernières années. On pourrait dire que ce nouvel album dévoile une autre partie de ma personnalité. Si vous écoutez l’album d’un bout à l’autre, vous aurez une bonne idée de l’homme, du mari et du père que je suis. »

Peu de voyages se sont avérés aussi aventureux et imprévisibles que le parcours musical que mène Avishai Cohen depuis plus de vingt ans. La large discographie du bassiste et compositeur israélien témoigne de l’évolution permanente qui a caractérisé sa carrière de leader. Sa dernière sortie, “1970”, qui marque son plus gros succès commercial, l’a introduit auprès d’un public orienté pop. Lequel n’a qu’une vague idée de la richesse de son catalogue et de ses œuvres.

à lire aussi article Jazz Bonus : Avishai Cohen - 1970

N’aurait-il pas été évident d’appliquer à nouveau cette recette ? Non, car Avishai n’est pas du genre à passer deux fois par le même chemin. “Arvoles” (« arbres », en ladino) qui paraît chez Razdaz le 7 juin, est donc très différent du précédent, tant au niveau du son que de l’ambiance qu’il dégage.

“Arvoles” rassemble une série de compositions originales (plus une chanson traditionnelle) qu’Avishai Cohen a écrites au cours de ces dernières années et qui n’étaient pas censées se retrouver sur le même album. On est pourtant frappé par une grande cohérence. Sur “Arvoles”, Avishai est rejoint par les membres de son trio, le batteur Noam David (Israël) et le pianiste Elchin Shirinov (Azerbaïdjan), deux musiciens et compositeurs incroyables qui devraient l’accompagner en tournée jusqu’à la fin 2020.

« Cet enregistrement part à la recherche d’une manière d’en dire plus avec moins », explique Avishai, « mais pour y parvenir, il faut de l’expérience ». La musique possède un ADN bien spécifique, dont Avishai n’a pris conscience qu’une fois l’album gravé. « Il m’est impossible de m’échapper de moi-même, même si je le voulais. » Et ainsi persiste le dynamisme qui le caractérise.

La musique d’Avishai recèle des traces de musique classique et de rythmes afro-caribéens. Et aussi de bebop, de hard bop, de swing et de hip-hop. Mais sur chaque nouvel album, sa propre personnalité brille avec plus d’insistance. « Ce visionnaire global du jazz », comme l’écrit le magazine Down Beat, se sent aujourd’hui beaucoup mieux dans sa peau. « Je pense avoir appris à aller plus rapidement droit au but, tant dans la musique que dans la vie. La plupart des compositions semblent jeter un regard en arrière. J’y ai même intégré des instruments à vent, avecBjörn Samuelsson(trombone) etAnders Hagberg(flûte), ce qui n’avait plus été le cas depuis longtemps. C’est une sorte de retour aux sources, mais avec la maturité et la vision que j’ai accumulées depuis deux décennies. La nostalgie s’y déploie dans toute sa splendeur romantique, sincère et douce-amère. Tout l’album en est empreint, et plus particulièrement des titres comme Childhood, New York 90’s et Nostalgia. »

à réécouter émission Jazz Club Avishai Cohen à Vaulx-en-Velin

« J’ai vécu une enfance comblée. Aujourd’hui, je suis fier d’inclure un tableau de ma mère sur la pochette de l’album. Elle est une vraie artiste et ce geste permet, en quelque sorte, de boucler la boucle. Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec elle de cette manière. »

Où écouter Avishai Cohen

A La Défense (92) dimanche 30 juin à 20h sur le Parvis dans le cadre de La Défense Jazz Festival

dimanche 30 juin à 20h sur le Parvis dans le cadre de La Défense Jazz Festival A Junas (30) vendredi 19 juillet à 21h aux Carrières dans le cadre de Jazz à Junas

vendredi 19 juillet à 21h aux Carrières dans le cadre de Jazz à Junas A Souillac (46) samedi 20 juillet à 21h15 place Pierre Betz dans le cadre de Souillac en Jazz

samedi 20 juillet à 21h15 place Pierre Betz dans le cadre de Souillac en Jazz A Vannes (56) mercredi 24 juillet à 21h15 sur la scène du QG au jardin des remparts dans le cadre de Jazz en Ville

mercredi 24 juillet à 21h15 sur la scène du QG au jardin des remparts dans le cadre de Jazz en Ville A Marciac (32) mercredi 07 août à 23h sous le chapiteau dans le cadre de Jazz in Marciac

Elchin Shirinov (piano)

Avishai Cohen (contrebasse, voix)

Noam David (batterie)