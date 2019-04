Atlantico, la possibilité d'une île

Au sommaire aujourd'hui

Et voici donc le retour de l'Atlantico, 3 ans après la sortie de leur premier album. Cette formation créée en 2015 par Dave Schroeder (USA) et Sébastien Paindestre (France) continue son exploration des continents Européen et Nord Américain, pour n'en former qu'un : un continent imaginaire né de leur amour inconditionnel de la musique. Toujours composé à 4 mains, l’album a été enregistré à NYC en juillet 2017 avec quelques légendes du jazz américaines et touche par sa sincérité et une joyeuse complicité.

L’apparition sur un titre de Janis Siegel, chanteuse et fondatrice du groupe Manhattan Transfer, ainsi que la présence de Billy Drewes, mythique pilier du Vanguard Orchestra, et celle du contrebassiste Mike Richmond ajoutent une ambiance particulière à la séance.

Joe Lovano, parrain du groupe et Dave Liebman qui signe les « liner notes » ont été tous deux séduits par cette formation originale. Dave Liebman écrit l'admiration qu'il a pour le directeur du département Jazz de la New-York University Dave Schroeder passant avec aisance de l'harmonica, à la flûte, au piccolo, au saxophone et pour finir à l'ever buree, instrument Mongol d'une richesse et d'une douceur sans équivalent.

L'Atlantico n'a pas fini de surprendre, il vient de jouer au Blue note de NYC en octobre dernier et d'enregistrer un nouvel album dans la Big Apple qui sortira en 2020. Trois albums en quatre ans, plus de trente compositions originales, la dimension du triptyque témoigne de la forte complicité de Dave et Sébastien.

Dave Schroeder (saxophone soprano, piccolo, harmonica, flûte basse)

Ever Buree (compositions)

Sébastien Paindestre (piano, compositions)

Billy Drummond : (batterie)

Martin Wind (contrebasse)

Janis Siegel (chant sur “New easter Island”)

Billy Drewes (saxophone soprano sur “The House that John Built”)

Où écouter l'Atlantico avec Dave Schroeder