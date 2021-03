Astor Piazzolla, jazzo nuevo

El Gato aura séduit nombre de jazzmen, des deux côtés de l’Atlantique. Jusqu’à enregistrer avec Gerry Mulligan et Gary Burton. Parcours d’une fascination réciproque.

Bon anniversaire Astor Piazzolla !

Le sentimento aurait-il à voir avec le feeling ? Évidemment. Mais c’est aussi la science harmonique naturelle à un instrument « à anches libres » qui pousse au rapprochement entre le tango nuevo et bon nombre d’aventuriers du jazz. La puissance d’une pulsation rythmique suggestive aussi, qui hésite entre groove et swing. Et encore l’évidence mélodique des compositions du maestro argentin, qui n’a rien à envier aux auteurs des standards de Broadway.

En big band avec l’ONJ de Daniel Yvinek et les arrangements de Gil Goldstein, en quartet de chambre autour du bandonéon de Louise Jallu, en duo accordéon, sax soprano pour les funambules Vincent Peirani et Émile Parisien, sur le piano de l’americano-vénézuélien Edward Simon ou dans le souffle de la clarinette de Phil Woods… Le souffle du lyrisme d’Astor Piazzolla est à chaque fois perceptible, doux et brûlant, fiévreux et limpide. À fortiori quand il se mesure lui-même, au bandonéon, au baryton de Gerry Mulligan ou au vibraphone de Gary Burton. Ale jazz d’Astor et de lumières !

Programmation musicale

Louise Jallu « Piazzolla 2021 »

Oblivion (Astor Piazzolla)

Louis Jallu (bandonéon), Mathias Lévy (violon), Marc Behnam (piano), Alexandre Perrot (contrebasse), Médéric Collignon (bugle)

Klarthe 033

ONJ Daniel Yvinek « Piazzolla ! »

Chiquilin de bachin / Balada par un loco (Astor Piazzolla)

Sylvain Bardiau (trompette), Antonin-Tri Hoang (saxophone alto, clarinette basse), Rémi Dumoulin (saxophone ténor, clarinette basse), Matthieu Metzger (saxophones), Joce Mienniel (flûte), Eve Risser (piano), Vincent Lafont (Fender Rhodes), Pierre Perchaud (guitare), Sylvain Daniel (basse électrique), Yoann Serra (batterie), Daniel Yvinec (direction)

Jazz Village 570007

Vincent Peirani, Émile Parisien « Abrazo »

Deus xango (Astor Piazzolla)

Émile Parisien (saxophone soprano), Vincent Peirani (accordéon)

ACT 9631

Astor Piazzolla, Gerry Mulligan « Reunión Cumbre »

Cierra tus ojos y escucha (Astor Piazzolla)

Astor Piazzolla (bandonéon), Gerry Mulligan (saxophone baryton), Bruno De Filippi (guitare électrique), Filipo Daccó (guitare électrique), Angel "Pocho" Gatti (orgue), Umberto Benedetti Michelangeli (violon), Renato Riccio (alto), Ennio Mori (violoncelle), Giuseppe Prestipino (basse électrique), Tulio De Piscopo (batterie, percussions), Alberto Baldan (marimba), Gianni Zilioli (marimba)

Random 002

Astor Piazzolla & Gary Burton « The New Tango »

Nuevo Tango (Astor Piazzolla)

Astor Piazzolla (bandonéon), Gary Burton (vibraphone), Fernando Suarez Paz (violon), Pablo Ziegler (piano), Horacio Malvicino (guitare), Hector Console (contrebasse)

Atlantic 81823-2

Gary Burton, Astor Piazzolla « Astor Piazzolla Reunion »

Mi Refugio (Antonio Carlos Cobian)

Gary Burton (vibraphone), Astor Piazzolla (bandonéon)

Concord 4793-2

Edward Simon « Latin American Songbook »

Libertango (Astor Piazzolla)

Edward Simon (piano), Joe Martin (contrebasse), Adam Cruz (batterie)

Sunnyside 1418

Phil Woods « Astor & Elis »

Oblivion (Astor Piazzolla)

Phil Woods (clarinette), Bill Charlap (piano), Eric Friedlander (violoncelle), Phil Markowitz (syntétiseur), David Finck (contrebasse), Duduka Da Fondeca (batterie, percussions)

Chesky 146