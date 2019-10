ASTA, quatre amis de trente ans

Au sommaire aujourd'hui

ASTA à la Une

André Ceccarelli « C’est vraiment un groupe, c’est n’est plus le André Ceccarelli Quartet c’est ASTA. C’est un peu comme si on était mariés, qu’on divorce. Et pour finir on se dit « ma femme c’est ma femme, ce sera toujours ma femme », et on se remarie ! ».

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : The Fred Hersch Trio 10 Years / 6 Discs

3 invitations pour 2 pour le concert de Youn Sun Nah jeudi 24 octobre à 20h30 à l'Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg (67) avec Le Tympan Sorcier. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

pour le concert de jeudi 24 octobre à 20h30 à l'Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse à avec Le Tympan Sorcier. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 pour le concert de Abraham Inc. samedi 26 octobre à 20h au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence (13). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Plus de 20 ans après leur album "West Side Story", désormais culte publié (BMG, 1997), André Ceccarelli a sonné le rappel de ses complices Sylvain Beuf, Thomas Bramerie et Antonio Faraò pour enregistrer “Passers of Time”, le premier album de leur quartet, dénommé ASTA qui paraît chez Bonsaï / L’Autre Distribution.

Sylvain Beuf « Pour moi c’est tout simplement le meilleur quartet dans lequel j’ai eu le plaisir de jouer. C’est comme les membres d’une famille qui se retrouvent après un long voyage qui les a un petit peu éloigné. Et là on s’est retrouvé avec des démarches un peu différentes et aussi des choses que nous avions enregistrées il y a une vingtaine d’années et tout cela a donnée un truc assez génial assez rapidement ».

à réécouter émission Jazz été Concert Jazz sur le Vif : André Ceccarelli Quartet

Thomas Bramerie « ASTA, c’est le nom qu’on a choisi qui en en fait est l’acronyme de nos prénoms, bien que soit encore une suggestion de DD de recommencer à jouer tous ensemble, il a tenu que ce soit un groupe de nous quatre et chacun a amené des compositions ».

Antonio Faraò « L’idée était de se réunir à nouveau après 25 ans de silence et donc de refaire renaître ce quartet qui a un son incroyable selon moi ».

Avec “Passers of Time”, ASTA démontre que plus le temps passe et plus la complicité qui unit et réunit les artistes de ce quartet a su faire son oeuvre.

Sylvain Beuf (saxophones)

Antonio Farao (piano)

Thomas Bramerie (contrebasse)

André Ceccarelli (batterie)