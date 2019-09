Ashley Henry, le chasseur de vinyles

Au sommaire aujourd'hui

Ashley Henry invité de Alex Dutilh

"Ma musique est le reflet de la personne que je suis - Londres dans toute sa splendeur et sa mixité -, mais aussi l’immigrant en moi ayant des racines musicales qui remontent aux années 1600. C’est pourquoi ma musique traverse les genres et les générations".– Ashley Henry

Figure de proue de la nouvelle scène jazz Anglo-Saxonne, Ashley Henry est le pianiste dont tout le monde parle : le rappeur tendance Loyle Carner l’a récemment invité pour ses premières parties et Christine & The Queens l’a choisi pour intégrer son band lors de sa dernière tournée mondiale.

“Beautiful Vinyl Hunter” de Ashley Henry qui paraît chez Sony, offre un voyage musical à l’intérieur de l’esprit créatif et visionnaire d’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Composé de 15 titres aux influences jazz, afrobeat, hip-hop, punk et grime, l’album écrit et composé en majeure partie par Ashley Henry, comprend des collaborations de premier plan avec: Makaya McCraven, Keyon Harrold, Ben Marc, Luke Flowers, MC Sparkz, Jaimie Branch, Binker Golding, Joshua Idehen, Judi Jackson et Theo Croker, ainsi que la reprise du tube de Solange Knowles (la sœur de Beyoncé) Cranes in the Sky.

Récemment engagé dans une tournée mondiale avec Christine And The Queens, Ashley Henry est un jeune pianiste au profil international en pleine croissance, décrit par Jez Nelson, fondateur de Somethin' Else Productions et présentateur de Jazz FM, comme "...Un talent insolent qui ne cesse d’évoluer entre les genres jazz et Afro beat. Sa musique, sophistiquée, reflète une extrême maturité malgré son jeune âge".

Né et élevé dans le sud de Londres, et ancien élève de la Royal Academy of Music et de la BRIT School, Henry se considère comme un artiste dont l’héritage musical remonte à deux générations : d’une part celle de son grand-père, qui jouait du piano à l’oreille et jammait avec le groupe Mento The Jolly Boys en Jamaïque (1945), mais aussi celle de son oncle, musicien professionnel dans les années 70 et 80.

La musique d'Henry est façonnée par des influences aussi variées que Maya Angelou, Common, MC Lyte, Leslie Thompson, Steve McQueen ou Abbey Lincoln.

‘Beautiful Vinyl Hunter’ est un album audacieux qui vous transporte à travers une grande variété de genres, allant du Jazz contemporain tel Dark Honey (4 The Storm), en collaboration avec le batteur et producteur renommé Makaya McCraven, au Hip-Hop tel Between The Lines avec le rappeur MC Sparkz et le trompettiste lauréat d'un Grammy, Keyon Harrold. On y retrouve également Judi Jackson avec sa voix et ses textes baignés de soul sur le morceau d'ouverture Star Child, mais aussi le poète Joshua Idehen sur le titre très Grime COLORS.

L’album met particulièrement en valeur la capacité d'Henry à réunir naturellement toutes ses influences en une superbe fresque musicale, transportant la musique jazz vers de nouveaux horizons. "Comme tout le monde, je suis à la recherche de quelque chose, explique Henry_. "Beautiful Vinyl Hunter" vous emmène dans des endroits fous pour rencontrer des personnes belles et folles."_

